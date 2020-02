Wien-Ticket ist Kunden- und Branchen-Champion 2020

Bestnoten bei Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis

Wien (OTS/RK) - Die ÖGVS - Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH hat in ihrer jährlich durchgeführten Branchen-Studie den österreichischen Full-Service-Ticketdienstleister Wien-Ticket, ein Unternehmen der Wien Holding, als Kunden- und Branchen-Champion 2020 ausgezeichnet.

„Wien-Ticket hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2005 zu einem der größten Full-Service-Ticketdienstleister in Österreich entwickelt. Mittlerweile werden jährlich rund 3,5 Millionen Tickets abgewickelt. Erstklassiger Service und faire Preise waren dabei von Anfang an unser Credo. Darum freut es mich umso mehr, dass dieses Engagement heuer mit dem Titel als Kunden- und Branchen-Champion 2020 ausgezeichnet wurde“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

Wien-Ticket ist Nummer eins

Insgesamt wurden vom ÖGVS 1.894 Unternehmen aus 180 verschiedenen Branchen in einer branchenübergreifenden, landesweiten Online-Kundenbefragung im Dezember 2019 bewertet. Die daraus ermittelten TOP 300 dürfen anschließend den Titel Kunden-Champion 2020 tragen. Für diesen Titel sind Bestnoten bei Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis erforderlich. Bei allen drei Bewertungskriterien konnte Wien-Ticket klar überzeugen und belegte den ersten Platz.

Befragt wurden 5.353 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahre. Die TeilnehmerInnen bewerteten die einzelnen Unternehmen auf einer 10-stufigen Skala (1 = insgesamt sehr negative Erfahrungen, 10 = insgesamt sehr positive Erfahrungen). In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 100 Bewertungen abgegeben wurden.

Zusätzlich wurden auch die Branchen-Champions 2020 in insgesamt 180 Branchen gekürt. Hier konnte sich Wien-Ticket in der Branchen-Kategorie „Ticketbörsen“ ebenfalls als Sieger durchsetzen.

Tickets für Top-Events – rund um die Uhr

Wien-Ticket ist einer der größten Full-Service-Ticketdienstleister in Österreich, der auch unzählige Events und Großveranstaltungen vor Ort betreut. Heute bietet Wien-Ticket Karten für Events in den unterschiedlichsten Bereichen wie Rock/Pop, Musical, Kabarett, Show, Familie, Klassik/Oper, Theater/Tanz, Schlager, Sport, Ausstellungen sowie Gutscheine und mehr an. Sämtliche Veranstaltungen sind 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr bequem online unter www.wien-ticket.at buchbar.

Über die ÖGVS - Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH

Die ÖGVS - Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH hat es sich als unabhängiges Forschungsinstitut zur Aufgabe gemacht, mit empirisch fundierten und objektiven Branchen-Studien VerbraucherInnen Orientierung zu geben und so die Auswahl von Produkten oder Services zu erleichtern. Die ÖGVS operiert vollkommen neutral: Sie bezieht keinerlei staatliche Zuwendungen, arbeitet nicht im Prüfauftrag Dritter und vertreibt selbst weder Produkte noch Dienstleistungen, sei es in Eigenregie oder als Co-Anbieterin.

