Erinnerung: VGT-Aktion zeigt hohe Krankheits- und Verletzungsrate bei Vollspaltenboden

3 Schweine in der Krankenstation, Arzt informiert über seine Patienten – Magengeschwüre, Lungenentzündungen, Verletzungen und Gelenkentzündungen auf Vollspalten viel häufiger

Wann: Mittwoch 19. Februar 2020 von 10–11 Uhr

Wo: Mariahilfer Straße/Ecke Neubaugasse, 1060/1070 Wien

Was: Drei als Schweine verkleidete Aktivist_innen nehmen in einer Schweine-Krankenstation Platz. Jedes Tier leidet an einer für die Vollspaltenbodenhaltung typischen Krankheit/Verletzung. Ein „Arzt“ nimmt sich der Tiere an und informiert die Passant_innen über die Probleme des Vollspaltenbodens.

Das Tierschutzministerium will die Haltungsverordnung für Schweine endlich an die EU-Richtlinie anpassen, die einen „physisch angenehmen Liegebereich“ vorschreibt. Doch ein Vollspaltenboden ist niemals physisch angenehm. Wissenschaftliche Studien lassen keinen Zweifel, dass es in allen Bereichen zu deutlich mehr Krankheiten und Verletzungen auf Vollspaltenboden als auf Stroheinstreu kommt.

Datum: 19.02.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Mariahilfer Straße Ecke Neubaugasse, Wien, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2020/news20200213fg.php

