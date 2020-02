Ferdinand Kaiser neuer Bereichsleiter für Customer Experience bei NAVAX

Wien (OTS) - Seit Anfang Februar ist Ferdinand Kaiser (31) Mitglied der Geschäftsleitung der NAVAX Unternehmensgruppe und verantwortlich für den Bereich Customer Experience (CX). Zuvor war der gebürtige Grazer Geschäftsführer von KAISER CRM. Nach der Übernahme des erfolgreichen Start-ups durch NAVAX im Dezember des vergangenen Jahres, wird er sein umfassendes Wissen in die Unternehmensgruppe einbringen.

Der begeisterte Mountainbiker war, nach seinem Maschinenbau Studium an der FH JOANNEUM in Graz, bei Magna Steyr Engineering tätig. Sein Fokus lag dort auf der aerodynamischen Optimierung von Fahrzeugen, inklusive Teamkoordination und Organisationsentwicklung. Starre Konzernprozesse, wenig Kontakt mit Kunden und zu tiefe technische Fokussierung brachten ihn zu dem Entschluss, ein eigenes Unternehmen in der CRM Beratung zu gründen. Gemeinsam mit seiner Geschäfts- und Lebenspartnerin Caroline Kaiser ist es dem Hobby-Schlagzeuger gelungen, KAISER CRM zu einem erfolgreichen Start-up mit kontinuierlichem Wachstum aufzubauen.

„Bestehende Kunden zu begeistern und neue Kunden zu gewinnen ist eine zentrale Tätigkeit eines jeden Unternehmens, die vor allem im Zeitalter eines stark penetrierten Marktes immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Mit NAVAX Customer Experience möchten wir genau bei diesen wichtigen Prozessen im Unternehmen ansetzen: Wir unterstützen unsere Kunden dabei, jegliche Touchpoints entlang der Customer Journey sinnvoll zu digitalisieren. Ziel ist es, dass sie mehr Umsatz generieren, indem sie Potenziale leichter erkennen und realisieren sowie Kosten reduzieren, da sie noch effizienter arbeiten “, fasst Ferdinand Kaiser seine neue Rolle als Bereichsleiter Customer Experience zusammen.

Über NAVAX:

NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien. Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische, deutsche und schweizer Kunden flächendeckend beraten.

NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig in den Branchen Finanzindustrie, Produktion, Bau und Professional Services arbeiten mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum der Unternehmensgruppe. Über 1.000 Unternehmenskunden und mehr als 100.000 Anwender arbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.

Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von der App-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zur Individualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Experience (CX) bis zum Enterprise Ressource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierte Geschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kunden um.

