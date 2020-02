Falceas Hit-Song "If that's Love" zu Falcos 63. Geburtstag

Als Referenz an Falco veröffentlichten die "Falceas" nun ihren Hit-Song „If That's Love“, der schon auf MTV.de läuft. Am 19.Februar startet die neue Staffel „Falco goes school“.

Wien (OTS) - Seit fünf Jahren lädt die Falco Privatstiftung, jeweils ab 19. Februar, zu Falcos Geburtstag, österreichweit Schulen mit ihren talentierten Schülern zur Teilnahme an ihrem Talent-Förderwettbewerb „Falco goes school“ ein.

Auch dieses Jahr können ab 1. März talentierte Schülerinnen und Schüler über ihre Schulen, Videos mit musischen Beiträgen, über die „Falco goes school“ – Webseite, einreichen. Ausgelobt ist ein Förderbetrag von insgesamt EUR 45.000,- der an die Gewinner, zu zwei Drittel an die Schulen und zu einem Drittel an ihre talentierten Schüler, vergeben wird.

In Weiterentwicklung des Talent-Wettbewerbes „Falco goes school“ ist das „Projekt Falceas“ entstanden. "Falceas" sind "prime talents out of Falco goes school", also hochtalentierte Teilnehmer aus dem Wettbewerb, die an weiteren Förderaktivitäten der Falco Privatstiftung teilnehmen können.

In einem Songwriting-Workshop mit „Falco goes school – Coach“ und Austro-Popstar Thomas David, haben Konstantin Drewes (Ex-Polgargymnasium Wien), Hannah Kuhn (BORG Hegelgasse 12 Wien) und Jana Hehenberger (Ex-POP BORG Linz) den Song „If That's Love“ geschrieben.

Der Song hat Hit-Potential, ist von Anna-Lena Seidl (Ex-BORG Gastein) in den lead-vocals und von Falceas in den back vocals gesungen. Das Musikvideo läuft bereits auf MTV.de.

YouTube: https://youtu.be/ND1yWROluEs

MTV.de: www.mtv.de/kuenstler/lmfg0o/Falceas

Linkfire: https://lnkfi.re/Falceas

Website: www.falcogoesschool.at

FB: www.facebook.com/Falceas

