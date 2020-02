Christian Schirlbauer ist neuer BÖTM Generalsekretär

Tourismusexperte Christian Schirlbauer wurde zum neuen BÖTM Generalsekretär auf vier Jahre bestellt. Das Destinationsnetzwerk setzt auf Weiterbildung und Kooperation.

Wir wollen voneinander lernen und gemeinsam neue Ideen entwickeln. Unsere Devise lautet Kooperation statt Konkurrenz Josef Schirgi, der Präsident des BÖTM Destinationsnetzwerks

Die Herausforderung den BÖTM gemeinsam mit dem Präsidium und rund 200 Mitgliedern in die Zukunft zu führen ist enorm interessant. Unser Ziel ist es, die Jobs im Tourismus gemeinsam mit den Tourismusverbänden und touristischen Betrieben zu attraktivieren und die Tourismusgesinnung zu verbessern Josef Schirgi, der Präsident des BÖTM Destinationsnetzwerks

Attersee (OTS) - Der Bundesverband Österreichischer Tourismusmanager (BÖTM) wird künftig als Destinationsnetzwerk auftreten und verstärkt als Sprachrohr zwischen DMOs, den LTOs, der ÖW und dem Bund wirken. Dazu wurden vergangenen Dezember einstimmig die Statuten geändert. „ Wir wollen voneinander lernen und gemeinsam neue Ideen entwickeln. Unsere Devise lautet Kooperation statt Konkurrenz “, sagt Josef Schirgi, der Präsident des BÖTM Destinationsnetzwerks. Für die operative Umsetzung wurde nun Christian Schirlbauer beauftragt. Der Oberösterreicher wird für die kommenden vier Jahre als Generalsekretär tätig sein. Christian Schirlbauer (51), ist seit 1990 im Tourismus tätig. Über die Stationen Salzburg Tourismus und Oberallgäu Tourismus Service GmbH leitete er zuletzt 18 Jahre lang den Tourismusverband Attersee-Salzkammergut. Er wechselte kurz in das Bankenwesen und ist nun wieder zum Tourismus zurückgekehrt.

„ Die Herausforderung den BÖTM gemeinsam mit dem Präsidium und rund 200 Mitgliedern in die Zukunft zu führen ist enorm interessant. Unser Ziel ist es, die Jobs im Tourismus gemeinsam mit den Tourismusverbänden und touristischen Betrieben zu attraktivieren und die Tourismusgesinnung zu verbessern “, so Schirlbauer. Vorrangig soll der BÖTM als „Servicestelle“ für die Österreichischen Tourismusverbände und Destinationen agieren. Das Netzwerk wird Hilfestellung in rechtlichen- und Personalfragen geben, Weiterbildung und Seminare für Tourismusverbands-Mitarbeiter anbieten sowie Unterstützung bei diversen Ausschreibungen touristischer Projekte bieten. Der BÖTM positioniert sich somit als offizielle Schnittstelle zwischen dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und den Österreichischen Tourismusverbänden. www.boetm.at



Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Grießenböck, Presse,PR, gabriele @ griessenboeck.at, +43 67683521617, www.boetm.at