Tödlicher Verkehrsunfall

Vorfallszeit: 15.02.2020, 21:30 Uhr Vorfallsort: 12., U-Bahn Station „Am Schöpfwerk“

Wien (OTS) - Nach der Abfertigung des Ein- und Ausstiegs fuhr ein U-Bahnzug aus der Station „Am Schöpfwerk“ aus. Laut Zeugenaussagen ging eine 31-jährige Frau in Richtung des abfahrenden Zuges und stürzte gegen die Außenwand der Zuggarnitur. Die 31-Jährige wurde in weitere Folge zwischen den Bahnsteig und den U-Bahnzug gezogen und erlitt tödliche Verletzungen. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu einer Stehzeit der U6 in Fahrtrichtung Floridsdorf von ca. 21:30 – 23.30 Uhr.

