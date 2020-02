ORF SPORT + mit den Laureus World Sports Awards

Am 17. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 17. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von den Laureus World Sports Awards um 19.00 Uhr, die Sendung „Fußball“ (19. Runde, der Samstag um 21.00 Uhr, der Sonntag um 21.35 Uhr) und die Höhepunkte vom Damen-Slalom in Kranjska Gora um 22.15 Uhr.

Zum 20. Jubiläum geht die Verleihung der Laureus World Sports Awards am 17. Februar in Berlin über die Bühne. Mit dem Laureus werden die besten Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften ausgezeichnet.

Details unter presse.ORF.at.

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 14. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

