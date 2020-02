Cole Haan reicht Antrag auf Börsenzulassung bei SEC für angestrebten Börsengang ein

New York (ots/PRNewswire) - Cole Haan, Inc. ("Cole Haan"), hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen auf Formblatt S-1 öffentlich einen Antrag auf Börsenzulassung bei der US-Börsenaufsicht ("SEC") bezüglich des angestrebten Börsengangs mit Stammaktien eingereicht hat. Die Anzahl der Stammaktien, die angeboten werden, und die Kursspanne für den angestrebten Börsengang wurden noch nicht festgelegt. Cole Haan hat die Notierung seiner Stammaktien auf dem NASDAQ Global Select Market unter dem Tickersymbol "CLHN" beantragt.

BofA Securities und Morgan Stanley agieren als Co-Lead Bookrunning Manager bei dem angestrebten Börsengang. J.P. Morgan und Goldman Sachs & Co. LLC agieren ebenfalls als Lead Bookrunning Manager. Jefferies, Baird, Cowen, Piper Sandler and Stifel agieren als Bookrunning Manager.

Ein Antrag auf Börsenzulassung in Zusammenhang mit diesen Wertpapieren wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft. Diese Wertpapiere dürfen nicht verkauft werden und es dürfen keine Kaufangebote akzeptiert werden, solange der Antrag auf Börsenzulassung noch nicht in Kraft ist. Bei dieser Pressemeldung handelt es sich weder um ein Verkaufsangebot noch um eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere. Ein Verkauf dieser Wertpapiere findet in keinem Staat oder Rechtsraum statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung bzw. ein solcher Verkauf vor einer entsprechenden Börsenzulassung im Rahmen der Wertpapiergesetzgebung eines solchen Staates bzw. Rechtsraums ungesetzlich wären.

Der angestrebte Börsengang findet exklusiv per Emissionsprospekt statt. Kopien des vorläufigen Emissionsprospekts in Zusammenhang mit dem angestrebten Börsengang können ggf. angefordert von:

BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, USA, Attn: Prospectus Department oder per E-Mail: dg.prospectus_requests @ baml.com; oder

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, USA

J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, oder telefonisch unter 866-803-9204 oder per E-Mail unter prospectus-eq_fi @ jpmchase.com

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, USA, telefonisch unter (866) 471-2526, per Fax unter (212) 902-9316 oder per E-Mail unter prospectus-ny @ ny.email.gs.com

Informationen zu Cole Haan

Cole Haan ist eine globale Performance Lifestyle-Marke, die innovative Footwear und Lifestyle-Accessoires für stets vernetzte, aktive Berufstätige anbietet. Cole Haan hat neue Kategorien von Footwear und Lifestyle-Accessoires hervorgebracht, die Kunden bei der Arbeit, beim Sport und in der Freizeit tragen. Cole Haan blickt auf eine 90-jährige Markentradition zurück. Seine Produkte sind das perfekte Zusammenspiel aus alter Handwerkskunst und moderner Innovation. Cole Haan will die Inspiration liefern, damit Menschen ein außergewöhnliches Leben führen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Cole Haans derzeitigen Erwartungen und unterliegen Unsicherheiten und Veränderungen von Umständen. Die tatsächlichen Ergebnisse können maßgeblich von diesen Erwartungen abweichen, beispielsweise durch Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Konjunkturlage oder Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt-, Regulierungs- und anderer Bedingungen, von denen viele außerhalb Cole Haans Kontrolle liegen. Die Gültigkeit aller zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist auf das Datum dieser Pressemitteilung beschränkt. Cole Haan ist nicht verpflichtet, irgendeine zukunftsgerichtete Aussage in Folge neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen - es sei denn, dies ist durch Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Rückfragen & Kontakt:

Leigh Parrish/Mahmoud Siddig/Kate Thompson

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

(212) 355-4449