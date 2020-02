ÖAMTC: Umfangreiche Staus im Reiseverkehr

Straßen zu und aus Skigebieten überlastet

Wien (OTS) - Wie vom ÖAMTC prognostiziert, kam es am Samstag zu teils erheblichen Staus auf den Durchzugsstraßen in Westösterreich und im Nahbereich der Skigebiete.

Den mit über zehn Kilometer längsten Stau verzeichnete der Club in Vorarlberg auf der A14 (Rheintal Autobahn) und weiters auf der S16 (Arlberg Schnellstraße). In Richtung Arlberg betrug der Zeitverlust rund eine Stunde. In weiterer Folge wurde der Verkehr vor dem Langener- und dem Arlbergtunnel blockweise abgefertigt.

In Tirol standen die Kolonnen Richtung Bayern auf der A12 (Inntal Autobahn) rund 2 Kilometer vor Wiesing und 6 Kilometer vor Kufstein zurück. Auf der B179 (Fernpass Straße) kam es auf der gesamten Strecke abschnittsweise zu Stauungen. In Salzburg machte sich der lebhafte Reiseverkehr nach Angaben des ÖAMTC auf der A10 (Tauern Autobahn) besonders im Abschnitt Salzburg Süd bis Golling bemerkbar.

Im Nahbereich der Skigebiete mussten Urlauber ebenfalls mit Zeitverlust rechnen. Betroffen waren die B169 (Zillertal Straße), die B173 (Eiberg Straße) und die B180 (Reschen Straße) in Tirol sowie die B311 (Pinzgauer Straße) und B178 (Loferer Straße) in Salzburg.

In der Steiermark führte die Anreise zum Skiflugweltcup am Kulm zu Verzögerungen auf der B320 im Ennstal.

