TERMINVORSCHAU der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Samstag, 15. Februar 2020

- München: Außenbeauftragter Borrell, Binnenmarktkommissar Breton und Umweltkommissar Sinkevičius bei Münchner Sicherheitskonferenz 2020

Münchner Sicherheitskonferenz 2020





Sonntag, 16. Februar 2020

- Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen bei informellem Treffen EU-Westbalkan

- München: Außenbeauftragter Borrell und Binnenmarktkommissar Breton bei Münchner Sicherheitskonferenz 2020

Münchner Sicherheitskonferenz 2020





Montag, 17. Februar 2020

- Brüssel: Kommissionpräsidentin von der Leyen, Albaniens Premier Edi Rama und Präsident des Europäischen Rates Michel eröffnen internationale Geberkonferenz für Albanien

Zeit: 14:30

Mehr Info

- Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen und Albaniens Premier Edi Rama unterzeichnen EU-Finanzierungsprogramm für den Wiederaufbau Albaniens nach dem Erdbeben

- Brüssel: Krisenkommissar Lenarčič und Erweiterungskommissar Várhelyi sprechen auf Internationaler Geberkonferenz für Albanien

- Brüssel: Tagung der Euro-Gruppe

- Brüssel: Tagung des Rats „Auswärtige Angelegenheiten“

- Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen empfängt Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses der USA; trifft Präsident des Europäischen Rates Michel

- Brüssel: Exekutiv-Vizepräsidentin Vestager und Vizepräsidentin Jourová empfangen Facebook-CEO Mark Zuckerberg

- Brüssel: Exekutiv-Vizepräsident Dombrovskis trifft Portugals Finanzminister und Präsident der Euro-Gruppe Mário Centeno

- Brüssel: Außenbeauftragter Borrell empfängt Albaniens Premier Edi Rama

- Brüssel: Haushaltskommissar Hahn empfängt Europäische Generalstaatsanwältin Laura Codruța Kövesi; empfängt Chinas EU-Botschafter Ming Zhang; empfängt Europaministerin Karoline Edtstadler; empfängt BusinessEurope-Generaldirektor Markus Beyrer

- Brüssel: Erweiterungskommissar Várhelyi veranstaltet informelles Treffen mit führenden Politikern des Westbalkans





Dienstag, 18. Februar 2020

- Brüssel: Tagung des Rats „Wirtschaft und Finanzen“

- Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen empfängt Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil

- Brüssel: Exekutiv-Vizepräsident Timmermans empfängt stellvertretende UNO-Generalsekretärin Amina J. Mohammed

- Brüssel: Exekutiv-Vizepräsident Dombrovskis bei Veranstaltung zu Internationalen Rechnungslegungsstandards

Mehr Info

- Brüssel: Haushaltskommissar Hahn empfängt Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf





Mittwoch, 19. Februar 2020

- Wien: Europa Club Wien Veranstaltung: "Das nächste EU-Budget: Darf's ein bisschen mehr sein?"

Zeit: 14:00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplinger Straße 35, 1010 Wien

Mehr Info

- Brüssel: wöchentliche Sitzung der Kommissionsmitglieder

- Brüssel: Haushaltskommissar Hahn empfängt Frontex-Exekutivdirektor Fabrice Leggeri



Donnerstag, 20. Februar 2020

- Brüssel: Sondergipfel des Europäischen Rates zum EU-Haushalt

- Wien: Role of Justice in Europe, achievements and challenges

Citizens' Dialogue with Didier Reynders, EU-Commissioner for Justice, and Sabine Matejka, President of the Austrian Association of Judges

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Zeit: 18.30 Uhr

Ort: Diplomatische Akademie Wien, Bruno-Kreisky-Saal, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien

Mehr Info und Anmeldung

- Brüssel: Tagung des Rats „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“

- Brüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen empfängt Zyperns Präsident Nicos Anastasiades





Freitag, 21. Februar 2020

- Wien: Justizkommissar Reynders spricht bei 48. Europäischer Präsidentenkonferenz der Anwaltsorganisationen





Dienstag, 25. Februar 2020

- Wien: Europa: Dialog mit Otmar Lahodynsky, „profil“-Europaredakteur | Präsident der „Vereinigung Europäischer Journalisten“ (AEJ)

Zeit: 18.00 Uhr (Einlass 17.30 Uhr)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplinger Straße 35, 1010 Wien

Online-Anmeldung erforderlich

Mehr Info

