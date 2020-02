AVISO Presse-Fototermin: ANSCHOBER/RAAB/LANDAU: Zum Welttag der Sozialen Gerechtigkeit am 20. Februar

Frühe Unterstützung und Förderung als Schlüssel für Gesundheit, Integration und Bildung von Kindern

Wien (OTS) - Der Welttag der sozialen Gerechtigkeit wurde von den Vereinten Nationen 2009 eingeführt, um an das Leitbild der sozialen Gerechtigkeit in Gemeinschaften und Nationen zu erinnern. Dieser Tag wird dafür genutzt, um auf Ungerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Soziale Ungerechtigkeiten betreffen nicht nur armutsgefährdete Länder, sondern auch Österreich: 57.000 Kinder leben in Haushalten, die sich zumindest einen Teil der Güter und Bedürfnisse des alltäglichen Bedarfs nicht leisten können.

Insbesondere das Beherrschen der deutschen Sprache ist eine der wichtigsten Voraussetzungen im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft und eröffnet Kindern und jungen Menschen Chancen auf Bildung und sozialen Aufstieg.

