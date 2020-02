ÖVP - T E R M I N E

(KW 8 von 17. Februar 2020 bis 23. Februar 2020)

Wien (OTS) - MONTAG, 17. Februar 2020

17:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am „Neumitgliederempfang des Seniorenbundes Hernals“ teil (Hernalser Hauptstraße 124, 1170 Wien)



BM Mag. Gernot Blümel, MBA, nimmt am „Ecofin-Rat“ und an der „Euro-Gruppe“ teil (Brüssel, bis 18.2.)



BM Mag. Alexander Schallenberg nimmt am Rat für „Auswärtige Angelegenheiten“ teil (Brüssel)



DIENSTAG, 18. Februar 2020

09:00 BM Elisabeth Köstinger empfängt den ungarischen Landwirtschaftsminister Istvan Nagy mit anschließendem „Business Roundtable“ für „Österreichische Unternehmer in Ungarn“ (BMLRT, Stubenring 1, 1010 Wien)



Besuchstag von BM Karl Nehammer, MSc (Vorarlberg)



Besuchstag von BM Dr. Margarete Schramböck (Tirol)



MITTWOCH, 19. Februar 2020

BK Sebastian Kurz empfängt den Brexit-Chefverhandler, Michel Barnier (BKA, 1010 Wien)



15:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Veranstaltung „Jubilierende Hochzeitspaare“ für die Bezirke 12 bis 19 teil (Rathaus, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien)



18:30 BM Elisabeth Köstinger nimmt an der Präsentation des „1. Slow Food Kärnten Guides“ teil (Feinkoch Studio, Fillgradergasse 8, 1060 Wien)



DONNERSTAG, 20. Februar 2020

10:00 BM Dr. Margarete Schramböck, BM Elisabeth Köstinger und BM Mag. Christine Aschbacher nehmen am „Arbeitsmarktgipfel der Wirtschaftskammer“ teil (Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 64, 1040 Wien)



15:00 BM Mag. Klaudia Tanner nimmt an der Angelobung der Rekruten teil (Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien)



16:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besuchen den „58. Kleinen Opernball“ (Rathaus, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien)



17:00 Arbeitsgespräch zwischen BM Karl Nehammer, MSc, dem israelischen Botschafter, Mordechai Rodgold und Botschaftsrätin Maya Karmely Sommer (BMI, Minoritenplatz 9, 1010 Wien)



18:00 BM Karl Nehammer, MSc, besucht die Einsatzkräfte anlässlich des „Opernballs 2020“ (Wiener Staatsoper, Opernring 2, 1010 Wien)



18:30 BM Elisabeth Köstinger nimmt an der Gala „Unternehmerin des Jahres“ der Wirtschaftskammer Kärnten teil (Casineum Velden, Am Corso 17, 9220 Velden am Wörthersee)



19:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am „Generationenparlament“ teil (Parlament, 1010 Wien)



22:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, BM Dr. Margarete Schramböck, BM Mag. Alexander Schallenberg und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besuchen den „Opernball 2020“ (Wiener Staatsoper, Opernring 2, 1010 Wien)



Besuchstag von StS Dr. Magnus Brunner (Waldviertel)



BK Sebastian Kurz nimmt am Sonderrat teil (Brüssel, bis 21.2.)



BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am Rat für „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“ teil (Brüssel)



FREITAG, 21. Februar 2020

09:00 BM Karl Nehammer, MSc, und BM Dr. Susanne Raab nehmen am „Tag der Kriminalitätsopfer 2020“ teil (BMI, Minoritenplatz 9, 1010 Wien)



10:30 BM Elisabeth Köstinger nimmt am Tourismusstammtisch des Wirtschaftsbundes Kärnten teil (Parkcafe Villach, Moritschstraße 2, 9500 Villach)



17:00 Diskussion mit MEP Mag. Lukas Mandl zum Thema „Unser Herz schlägt für Europa“ (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)



20:00 BM Elisabeth Köstinger und MEP Simone Schmiedtbauer besuchen den „71. Steirischen Bauernbundball“ (Grazer Stadthalle, Messeplatz 1, 8010 Graz)



SAMSTAG, 22. Februar 2020

20:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht den „Juristenball“ (Hofburg, 1010 Wien)

