SPÖ-Termine von 17. Februar bis 23. Februar 2020

MONTAG, 17. Februar 2020:

Der erste stv. SPÖ-Klubchef, Abgeordneter Jörg Leichtfried nimmt am „IPU – Parlamentarisches Hearing“ zum Thema „Education as a key to peace and sustainable development: toward the implementation of SDG 4“ teil (bis 18.2. New York).

9.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder nimmt an einem Pressegespräch des EU-Parlaments zum Thema "Vor dem Sondergipfel zum EU-Budget - das Europäische Parlament bezieht Stellung" teil (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

20.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek bei der NÖ-Premiere in Baden des Films „Die Dohnal“. Im Anschluss an den Film findet ein Gespräch mit Regisseurin Sabine Derflinger statt (Cinema Paradiso, Baden, Beethovengasse 2a, 2500 Baden).

DIENSTAG, 18. Februar 2020:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“ spricht Selina Todd (britische Historikerin und Schriftstellerin) zum Thema „The People - The Rise and Fall of the Working Class“. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Nähere Information und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y53gr6ln (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 19. Februar 2020:

10.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) und die Politische Akademie der ÖVP laden zu einer Diskussion zum Thema „Parliamentary Elections in Slovakia“ ein. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/uth2tgj (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 20. Februar 2020:

9.00 Uhr Kranzniederlegung der SPÖ-Frauen anlässlich des 10. Todestags der ersten Frauenministerin und Ehrenvorsitzenden der SPÖ-Frauen Johanna Dohnal beim Ehrengrab von Johanna Dohnal mit u.a. SPÖ-Frauenvorsitzender Gabriele Heinisch-Hosek, Wiener SPÖ-Frauenvorsitzender Marina Hanke, Wiener Frauenstadträtin Kathrin Gaál, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner und der Wiener Landesfrauensekretärin Nicole Berger-Krotsch (Gruppe 14C, Zentralfriedhof, Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien Tor 2).

18.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder eröffnet die Festveranstaltung "40 Jahre VHS Penzing" (VHS Penzing, Hütteldorfer Straße 112, 1140 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“. kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Omar Mohammed zum Thema „Mosul after ISIS - The Long Road to Stability“. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Nähere Information und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yx4llqod (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

