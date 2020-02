Was als Traum begann wurde ein Live Act der besonderen Art!

Alexander Eder, Hot Chocolate und Stockanotti gemeinsam auf der Open Air Bühne in Finkenberg

Finkenberg (OTS) - Finkenberg ist im Sommer bekannt für große Open Airs der Volksmusikszene – aber im Winter?

Das erste Winter Open Air in Finkenberg und gleich ein riesen Erfolg!



Acts von der erfolgreichen Funk & Soulband Hot Chocolate, Ausnahmekünstler und Voice of Germany-Star Alexander Eder und STOCKANOTTI alias Daniel Stock brachten die Finkenberg-Arena zum Kochen.



Vor ziemlich genau einem Jahr begann Daniel Stock damit, sich seinen Traum zu erfüllen, denn zum 40. Geburtstag im Jahr davor bekam er von seinen Mitarbeitern ein besonderes Geschenk: Eine eigene Single-Produktion.



Daraus entstand Beat Bam Boogie, der Hit welcher Ohrwürmer zum tanzen brachte und es auf Youtube auf über 1,7 MIO Klicks brachte.



Darauf folgten viele weitere Songs wie auch der Erfolgshit „AMORE MUSICA“ und zuletzt der NEUE CLUB HOUSE SOUND „HOLA HOLA“ welcher es schon nach ein paar Tagen in den angesagten Winterdestinationen auf die Turntables schaffte.



„Ihr wusstet dass ich Bock drauf habe und ihr habt mir den Traum erfüllt“, lässt Daniel STOCK dankbar seine Freunde, Begleiter und auch Fans über seine Social Media Kanäle wissen.



„Der gestrige Abend war für mich persönlich aktuell ein absoluter Höhepunkt. Vor Familie, Freunden, Bekannten & Einheimischen zu performen ist etwas ganz Besonders und ich bedanke mich bei allen die mit dabei gewesen sind und mich immer unterstützt haben.“



„Die musikalische Reise ist gewiss noch nicht zu Ende", so STOCKANOTTI – alias Daniel Stock. "Es folgen noch weitere Hits und coole Sounds und auch als Keynote Speaker werde ich 2021 ziemlich viel unterwegs sein.“



COMING SOON: Das Album "Stockanotti ONE" erscheint im Mai 2020. 12 Monate. 12 Songs. 12 Stories.



