Santander Consumer Bank erneut als „Top Employer“ ausgezeichnet

Das Finanzinstitut wurde zum dritten Mal in Folge als herausragender Arbeitgeber in Österreich zertifiziert

Wien (OTS) - Seit dem Jahr 2018 gehört die Santander Consumer Bank zum kleinen Kreis der Unternehmen in Österreich, die sich mit der Auszeichnung „Top Employer Österreich“ schmücken dürfen. Der Prämierung ging ein mehrstufiger Prozess voran, in dem die Mitarbeiterbedingungen untersucht und einer externen und unabhängigen Prüfung unterzogen wurden. Die Preisverleihung erfolgte am 6. Februar in Düsseldorf.

Mitarbeiterzufriedenheit als Schlüssel zum Erfolg

Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank, sieht den eingeschlagenen Weg bestätigt: „Dass wir zum dritten Mal in Folge als einer der Top-Arbeitgeber des Landes ausgezeichnet wurden, erfüllt mich mit großem Stolz. Die Auszeichnung zeigt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeitsatmosphäre und die diversen Benefits, etwa zwei zusätzliche Urlaubstage im Jahr, zu schätzen wissen. Flexible Arbeitszeiten, Gesundheitsförderungen und Angebote zur persönlichen Weiterentwicklung gehören bei uns mittlerweile zum Standardprogramm.“

Patrick March, Leiter HR und Organisation der Santander Consumer Bank, teilt die Freude: „Die Mitarbeiterzufriedenheit ist eine wesentliche Grundlage für den Erfolg des Unternehmens. Das Gütesiegel bestätigt auch die Ergebnisse unserer jährlichen Santander-Mitarbeiterumfrage. In Österreich haben wir hier sehr hohe Zufriedenheitswerte.“

Santander in acht weiteren Ländern ausgezeichnet

Neben Österreich wurde die Santander Gruppe in acht weiteren Märkten (Belgien, Chile, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlanden, Polen und Großbritannien) als „Top Employer“ ausgezeichnet. In Österreich erhielten neben der Santander Consumer Bank 16 weitere Unternehmen die Zertifizierung.

Das unabhängige Top Employers Institute mit Sitz in den Niederlanden zeichnet jährlich Unternehmen aus, die als herausragendes Beispiel für Mitarbeiterfreundlichkeit dienen. Dabei werden folgende Kriterien evaluiert: Talent-Strategie, Planung des Personaleinsatzes, Eingliederung und On-Boarding, Lernen & Entwicklung, Performance-Management, Entwicklung von Führungskräften sowie Karriere- und Aufstiegsmanagement. Mehr Informationen unter https://www.top-employers.com/de/.

Fotocredit: Top Employers Institute

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Ratenkredite, Teilzahlungsfinanzierungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie über das Internet Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit 2.500 Händlerpartnern der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Die Santander Consumer Bank beschäftigt über 400 Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung die größte Bank der Eurozone. Weltweit betreuen über 200.000 Mitarbeiter mehr als 144 Millionen Kunden. (31.12.2018)

