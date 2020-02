„Seitenblicke Spezial: Galaabend Seitenblicke Nighttour für Licht ins Dunkel“ am 15. Februar in ORF 2

Wien (OTS) - Die „Seitenblicke“ stellten sich auch heuer wieder in den Dienst von „Licht ins Dunkel“ – als Abschluss und Höhepunkt der „Seitenblicke“-Nighttour wurde für die ORF-Aktion zur großen Gala in die MMC-Studios geladen, wo mit tatkräftiger Unterstützung der prominenten Gäste traditionellerweise viele hochkarätige Lots unter den Auktionshammer kamen. Außerdem gab es im Rahmen einer Tombola zahlreiche wertvolle Preise. Durch den Abend führte Schauspielerin Kristina Sprenger, das Star-Ehepaar Lidia Baich an der Violine und Tenor Georg Schager sorgte für einen musikalischen Höhepunkt und Karl Hohenlohe und Rudi Roubinek fungierten erstmals als Auktionatoren-Paar. Am Ende des Abends gab es ein Rekord-Spendenergebnis und viele glückliche Celebrities. Die Sendung „Seitenblicke Spezial: Galaabend Seitenblicke Nighttour für Licht ins Dunkel zeigt am Samstag, dem 15. Februar 2020, um 21.55 Uhr in ORF 2 die Höhepunkte der von Inge Klingohr veranstalteten Gala.

