„Sport am Sonntag“ mit Live-Gast Felix Magath

Am 16. Februar ab 18.00 Uhr in ORF 1

„Sport am Sonntag" am 16. Februar 2020, um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Felix Magath: Der neue starke Mann der Admira live zu Gast

Die deutsche Trainerlegende über seine neue Funktion bei Flyeralarm Admira.

Stefan Kraft und Chiara Hölzl: Die Überflieger im Gespräch

Die Weltcup-Führenden über die Faszination Fliegen und ihre sensationelle Saison.

Annemarie Moser-Pröll und Leonhard Stock feiern 40 Jahre Olympiagold Im Februar 1980 stellte Österreich das letzte Mal beide Abfahrts-Olympiasieger. Annemarie Moser-Pröll und Leonhard Stock erinnern sich.

