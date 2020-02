Neues Service der Energienetze Steiermark: Alle Infos aufs Handy, wenn der Strom ausfällt

250.000 KundenInnen sind derzeit elektronisch erreichbar, weitere Registrierungen für das Service-Angebot ab sofort möglich.

Graz (OTS) - Die Energienetze Steiermark bauen ihr Service-Angebot für KundInnen weiter aus: KundInnen werden ab 17. Februar bei einer Unterbrechung der Stromversorgung auf Wunsch automatisch per SMS und Mail unmittelbar mit allen verfügbaren Informationen zur aktuellen Lage versorgt. „Bei Unwettern oder Reparatureinsätzen im Stromnetz informieren wir sofort anhand unserer verfügbaren Daten über die aktuelle Situation“, so Konzernsprecher Urs Harnik. Derzeit sind über 250.000 Kundenkontakte elektronisch verfügbar.

Etwa 80 Prozent Unterbrechungen in der Stromversorgung entlang des über 30.000 Kilometer langen steirischen Netzes können von den regionalen Monteur-Trupps in enger Zusammenarbeit mit der Netzleitwarte innerhalb weniger Minuten behoben werden. „Falls die Störungseinsätze länger dauern - zum Beispiel bei schweren Schäden durch umgestürzte Bäume - bekommen die betroffenen KundInnen nun eine Information per E-Mail oder SMS“, so Harnik. Ist der Einsatz abgeschlossen, gibt es eine Entwarnungsnachricht. Haben KundInnen die notwendigen Daten bereits bei den Energienetzen Steiermark hinterlegt, funktioniert dieses neue Service-Angebot automatisch - ohne weiteres Zutun. Sind E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer noch nicht hinterlegt, kann man sich ganz einfach auf www.e-netze.at registrieren lassen.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird diese Methode zukünftig auch bei geplanten Abschaltungen genützt - etwa bei Bauarbeiten. Bis jetzt wurden die KundInnen in diesen Fällen ausschließlich postalisch informiert; diese Vorgangsweise kann künftig bei all denjenigen entfallen, die eine Mailadresse bekannt geben. So können jährlich insgesamt über 250.000 Schreiben eingespart werden - „ein wichtiger Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit“.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Urs Harnik-Lauris

Leiter Konzern-Kommunikation

Head of Corporate Communications



Energie Steiermark AG

Leonhardgürtel 10, A-8010 Graz



Tel.: +43-316-9000-5926

Mobil: +43-664-1801780



Mail: urs.harnik-lauris @ e-steiermark.com

Homepage: www.e-steiermark.com

Mag. (FH) Urs Harnik-Lauris

Leiter Konzern-Kommunikation

Head of Corporate Communications



Energie Steiermark AG

Leonhardgürtel 10, A-8010 Graz



Tel.: +43-316-9000-5926

Mobil: +43-664-1801780



Mail: urs.harnik-lauris @ e-steiermark.com

Homepage: www.e-stei