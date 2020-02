minimed.at tritt in die Österreichische Webanalyse ein

Die ÖWA Basic zeigt im Jänner starke Werte für das Gesundheitsportal

Wien (OTS) - Seit Jänner wird das Gesundheitsportal minimed.at erstmals als Einzelangebot in der Österreichischen Webanalyse (ÖWA Basic) aufgeführt. Mit mehr als einer Million Visits ist das digitale Aushängeschild der RMA Gesundheit dabei sehr erfolgreich ins neue Jahr gestartet.

Die ÖWA genießt als neutrale Beobachtungseinrichtung einen hervorragenden Ruf im Medienwesen sowie in der Werbewirtschaft. Von der ÖWA Basic ausgewiesene Zahlen dienen als objektiver Wert, der am sonst so unübersichtlichen Online-Werbemarkt richtige Entscheidungen möglich macht.

Weiterführung der MINI MED-Vorträge

minimed.at ist im Mai 2018 als breit aufgestelltes Gesundheitsportal gestartet. Durch die zahlreichen, von ExpertInnen geprüften Artikeln bekommen interessierte LeserInnen fachlich korrekte, zugleich aber auch laiengerecht präsentierte Informationen geliefert. Verschiedenste Krankheiten werden dabei thematisiert, mit Fokus auf deren Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Die Verlässlichkeit der Inhalte wird auch durch das HON-Zertifikat bestätigt.

Johannes Oberndorfer, Geschäftsführer der RMA Gesundheit: „Mit dem Schritt in die Österreichische Webanalyse signalisieren wir dem Markt, dass wir ein Partner sind, auf den man sich verlassen kann. Als Weiterführung unserer MINI MED-Vorträge wird minimed.at auch in den kommenden Jahren einen entscheidenden Beitrag zur Förderung der Gesundheitskompetenz der ÖsterreicherInnen liefern.“

minimed.at wird in der ÖWA Basic mit folgenden Werten für Jänner 2020 ausgewiesen:

Visits: 1.043.549

UC: 785.596

PI: 1.228.395

UT: 03:20

PI-AT-Anteil: 41,5 %



RMA – Regionalmedien Austria AG:

Die RMA AG steht österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen und vereint unter ihrem Dach insgesamt 126 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, meine WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner BezirksRundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie acht Zeitungen der Kärntner Regionalmedien und den Grazer. Im digitalen Bereich bieten die Portale meinbezirk.at, grazer.at und kregionalmedien.at lokale und regionale Inhalte. Ergänzend dazu stellt die RMA mit der MINI MED-Veranstaltungsreihe, dem MINI MED Magazin, den Magazinen Hausarzt sowie Arzt ASSISTENZ, gesund.at und minimed.at umfangreiche Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

