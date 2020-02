FPÖ – Kaniak zu Coronavirus: GesundheitsministerAnschober hat bisher nur Placebo-Maßnahmen getroffen

FPÖ brachte schriftliche Anfrage an Anschober wegen Prüfung und Einsatz 14 Jahre alter Grippemasken ein

Wien (OTS) - „Gesundheitsminister Anschober hat bisher nur Placebo-Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor einer möglichen Corona-Infektion getroffen“, kritisierte heute der FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak, der auch eine schriftliche Anfrage an den Minister wegen Prüfung und Einsatz 14 Jahre alter Grippemasken einbrachte.

„Am 11. Jänner des heurigen Jahres ist in China der erste Patient an der neuen Lungenkrankheit gestorben und der Minister verteilte mit seinen bisherigen Maßnahmen in Wahrheit nur Beruhigungspillen an unsere Bevölkerung. Wie nun kürzlich die Tageszeitung ‚Österreich‘ berichtete, sollen - nach vollkommen ineffektiven Fieberkontrollen am Flughafen und einer ärztlichen Anzeigenpflicht - abgelaufene Grippemasken, die noch von der damaligen ÖVP-Ministerin Rauch-Kallat angeschafft wurden, möglicherweise der österreichischen Bevölkerung untergejubelt werden“, so Kaniak.

„Welche notwendigen und konkreten Vorkehrungen neben den genannten, hat der Minister eigentlich bisher getroffen? Wann wird die Prüfung der Einsatzfähigkeit der Grippemasken abgeschlossen sein und sind diese überhaupt zum Schutz der Bevölkerung vor diesem Virus geeignet? Und wann werden Risikogruppen wie beispielsweise aus China Einreisende systematisch einem virologischen Test unterzogen?“, fragte unter anderem der FPÖ-Gesundheitssprecher den zuständigen Minister.

