Bildungsministerium: Matura-Hotline für Mathematik startet am Montag

Hotline ist unter 01/53 120 99 99 erreichbar

Wien (OTS) - Am Montag, 17. Februar startet die Matura-Hotline für Mathematik. Die Hotline richtet sich an Lehrkräfte, Eltern und Schüler, die Fragen zu Vorbereitung und Durchführung der Mathematikmatura haben. Besetzt ist die Hotline Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr mit Expertinnen und Experten aus dem Bildungsministerium. Bis zum Ende der Matura-Kompensationsprüfungen am 27. Mai steht diese für Anfragen zur Verfügung. Bei Bedarf ist eine Neuauflage dieser Hotline für die kommende Mathematikmatura angedacht. Die Mathe-Hotline ist ab Montag, 17. Februar unter 01/53 120 99 99 erreichbar.

Neben dieser Maßnahme sind in Mathematik heuer sämtliche Klausuraufgaben der letzten Jahre online unter www.matura.gv.at verfügbar, es werden laufend Lehrkräfte speziell für die Mathematikmatura fortgebildet und es gibt mehr Möglichkeiten für halbe Punkte bei der AHS Mathematikmatura.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mag. Martha Brinek

Pressesprecherin

01 53120-9515

martha.brinek @ bmbwf.gv.at