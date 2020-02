Einladung zu Medienaktion: Krankenstation für Schweine

Der Großteil der österreichischen Schweine muss auf steinhartem Betonvollspaltenboden dahinvegetieren. Diese Haltungsform macht die Tiere erwiesenermaßen krank.

Wien (OTS) - Schweine leiden weitaus häufiger an Lungen- und Augenentzündungen, Magengeschwüren und Gelenksverletzungen, als Schweine, die alternativ gehalten werden. Deshalb laden Aktivist_innen des VGT zu einer Medienaktion ein.

Krankenstation für Schweine

Drei als Schweine verkleidete Aktivist_innen nehmen in einer Schweine-Krankenstation Platz. Jedes Tier leidet an einer für die Vollspaltenbodenhaltung typischen Krankheit/Verletzung. Ein „Arzt“ nimmt sich der Tiere an und informiert die Passant_innen über die Probleme des Vollspaltenbodens.

Datum: 19.02.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Mariahilfer Straße, Ecke Neubaugasse

1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

David Fenzl

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at