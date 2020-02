Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 14.2.: Unternehmensberater Hans Dieter Krönung im Interview

Wien (OTS) - Das Verhältnis Werte und Wirtschaft ist Thema des von Esther Mitterstieler geführten Interviews mit dem Unternehmensberater und Autor Hans Dieter Krönung – zu hören in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 14. Februar um 9.42 Uhr in Ö1.

Die große Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 ist schon mehr als zehn Jahre her. Die Frage bleibt: Hat das Topmanagement der großen Unternehmen die richtigen Lehren daraus gezogen? Verführen die Bonifikationen Manager weiterhin dazu, zuerst den Aktienkurs zu pushen und erst dann das langfristige Wohl des Unternehmens vor Augen zu haben? Was bedeutet das neue Umweltverständnis im Zuge der Bewegung Greta Thunbergs für Unternehmen? Was hat das Kapital mit einem Vagabunden gemein? Und was sind die Lehren aus Fallbeispielen von VW, Siemens und Casinos Austria? Darüber spricht Esther Mitterstieler mit Hans Dieter Krönung, Unternehmensberater und Autor des Buches „Die Gier des vagabundierenden Kapitals“– und bietet überraschende Einblicke.

