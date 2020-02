8. Bezirk: Musikalischer „Karneval der Tiere“ für Kinder

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal des Josefstädter Bezirksmuseums (8., Schmidgasse 18) organisiert der Verein „grossundklein“ wieder einmal ein „Klassik Cool!“-Konzert für Kinder: Am Sonntag, 16. Februar, beginnt um 10.00 Uhr das kindgerechte Musik-Programm „Der Karneval der Tiere“. Geeignet ist diese Matinee für junge Menschen im Alter von 2 bis 8 Jahren. Verschiedene tierische Charaktere werden an dem klangvollen Vormittag mit Klavier und Cello „zum Leben erweckt“. Erzählungen, Pantomimenspiel, Melodien, Rätsel plus „interaktive“ Elemente lassen keine Langeweile aufkommen. Prisca Schweiger umrahmt mit Rezitationen die Darbietungen der Instrumentalisten Jun Aigner und Christo Popov. Karten für den „Karneval“: 9 Euro für Kinder, 11 Euro für Erwachsene. Weitere Informationen und Reservierungen: Telefon 0660/581 33 96.

Anmeldung per E-Mail: office@grossundklein.info

Für die Kleinsten ist das abwechslungsreiche „Baby-Konzert“ am Montag, 17. Februar, ab 10.00 Uhr, in den Museumsräumen in der Schmidgasse 18 bestimmt. Unter dem Motto „Klassische Musik für Babys!“ wird ein 40 Minuten-Programm präsentiert und dann geht das Beisammensein mit Spielen, Plaudereien und einer Bewirtung (Tee, Kaffee, Backwerk) zu Ende. Eintrittspreise: 16 Euro für 1 Baby und 1 Erwachsenen bzw. 7 Euro für 1 Kind und 9 Euro für 1 Erwachsenen. Auskunft und Anmeldung: office@grossundklein.info. Über alle Kultur-Termine im Museum berichtet die ehrenamtlich aktive Leiterin, Maria Ettl: Telefon 403 64 15. Erkundigungen per E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „grossundklein“:

www.grossundklein.info/Veranstaltung/

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Projekte im 8. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse