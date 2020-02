Acht Quizprofis behaupten am 15. Februar in ORF 1: „ICH WEISS ALLES!“

Jörg Pilawa präsentiert spannende Quizrunden mit u. a. Barbara Wussow, Kaya Yanar, Tim Mälzer und Thomas Helmer

Wien (OTS) - Die klügsten Köpfe aus Österreich, Deutschland und der Schweiz treten bei Jörg Pilawa am Samstag, dem 15. Februar 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 an, wenn es wieder heißt „ICH WEISS ALLES!“. Drei starke Gegner warten beim spannenden Drei-Länder-Quiz in drei Spielrunden auf die quizbegeisterten Kandidatinnen und Kandidaten, die sie allein mit ihrem Wissen schlagen müssen. Nur wer sich gegen die prominenten Expertinnen und Experten in ihren Fachgebieten durchsetzen kann – diesmal u. a. Barbara Wussow –, das gesamte Studiopublikum bezwingt und mehr weiß als die „Quizgiganten“ Armin Assinger, Günther Jauch und Susanne Kunz gemeinsam, hat die Chance auf 100.000 Euro Gewinn.

Drei knifflige Quizrunden mit u. a. Barbara Wussow, Kaya Yanar, Tim Mälzer und Thomas Helmer

In der siebenten Ausgabe der Show treten gegen die schlauesten Kandidatinnen und Kandidaten Starkoch Tim Mälzer zum Thema „Heimatküche“, Schauspielerin Barbara Wussow zum Fachgebiet „Michelangelo“, Comedian Kaya Yanar als Experte für die Band „Queen“ und der ehemalige deutsche Fußballspieler und heutige Sportmoderator Thomas Helmer zum Thema „Fußball-Europameisterschaften“ an.

In der nächsten Runde geht es gegen die Schwarmintelligenz des gesamten Studiopublikums.

Und in Runde drei treten dann wieder die drei Quiz-Giganten Günther Jauch („Wer wird Millionär?“), Armin Assinger („Die Millionenshow“) sowie Susanne Kunz („Einer gegen 100“) gemeinsam im Wissensduell an.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten, die es schaffen, alle drei Wissensduelle zu überstehen, haben die Chance auf 100.000 Euro Gewinn.

Die acht Kandidatinnen und Kandidaten:

Julian Wirth (29) aus Sünching in Bayern ist vielversprechender bayerischer Nachwuchsquizzer.

Dr. Martin Trinker (38) aus Graz ist „Millionenshow“-Gewinner und Biotechnologe mit drei medizinischen Patenten.

Karin Patton (43) aus Wuppenau in der Schweiz ist Bierbrauerin und Kursleiterin für Baby-Zeichensprache.

Prof. Dr. Herwig Baier (54) aus Planegg in Bayern ist Abteilungsdirektor am Max-Planck-Institut für Neurobiologie. Wolf-Hildebrand Moser (76) aus Schöppenstedt in Niedersachsen ist pensionierter Opernsänger und Ururenkel von Robert Schumann. Alexander Radatz (46) aus Linz ist vielleicht der schlaueste Rezeptionist Österreichs.

Maria Bienentreu (59) aus Gossau in der Schweiz ist studierte Theologin und liest viel und gerne.

Dr. Michael Wenger (46) aus Wangen in der Schweiz ist Meeresbiologe und Polarguide.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at