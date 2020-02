Start für ORF-III-Zeitzeugenprojekt mit Studierenden von FH St. Pölten und Uni Wien

Erstes TV-Projekt im Rahmen der 2019 geschlossenen ORF-Kooperationsvereinbarung mit der Fachhochschule St. Pölten

Wien (OTS) - Im Rahmen der im Herbst 2019 geschlossenen Kooperationsvereinbarung zwischen dem ORF und der Fachhochschule St. Pölten zur gemeinsamen Entwicklung innovativer Medienprojekte und Förderung von Studierenden im Bereich Medientechnik, -produktion und -management sowie digitaler Kommunikation wird nun das erste TV-Projekt realisiert. Anlässlich des Gedenkjahres 2020 setzt ORF III Kultur und Information gemeinsam mit Studentinnen und Studenten in den nächsten drei Monaten ein „Oral History“-Programm um, bei dem Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mit ihren Erfahrungsberichten vor die Kamera treten. Ihre Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und dessen Ende vor 75 Jahren, an die Besatzungszeit sowie die Unterzeichnung des Staatsvertrags vor 65 Jahren werden digital festgehalten und für nachfolgende Generationen zugänglich gemacht. Bisher haben sich auf den Ende 2019 gestarteten ORF-III-Aufruf landesweit mehr als 200 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gemeldet. Die nun entstehenden Interviews sind eine wichtige Grundlage für künftige ORF-Produktionen und werden u. a. im Rahmen von Zeitgeschichte-Schwerpunkten zu sehen sein.

Neben vier Studierenden der Fachhochschule St. Pölten haben sich dem Projekt auch zwei Studierende der Universität Wien angeschlossen. ORF III bringt im Rahmen des Projekts Praktikumsplätze sowie die redaktionelle Betreuung und Projektleitung ein. Unterstützt wird die Initiative außerdem vom Videotechnik-Anbieter AV Professional, der für die Befragungen Videoequipment zur Verfügung stellt.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber:

„Die Aufarbeitung von Zeitgeschichte für neue Generationen ist eine zentrale Aufgabe unseres Senders, wie auch die Förderung von Studierenden und die Zusammenarbeit mit den österreichischen Universitäten und Fachhochschulen. Das ORF-III-Zeitzeugenprojekt bietet die einzigartige Möglichkeit, eine große Zahl an neuen Zeitzeugenberichten digital festzuhalten und gleichzeitig Studierenden die praktischen Mittel zur Verfügung zu stellen, um ihr Know-how produktiv einfließen zu lassen und weiterzuentwickeln. Gerade durch die Interaktion von Studierenden und Zeitzeuginnen und Zeitzeugen können die prägendsten historischen Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts generationenübergreifend spürbar gemacht und das kollektive Gedächtnis um völlig neue Aspekte erweitert werden.“

Rosa von Suess, stellvertretende Studiengangsleiterin Medientechnik und Leiterin Ausbildungsfernsehen c-tv der FH St. Pölten:

„Bereits vor dem Kick-off wurde von einer Diplomandin unserer Masterclass Film und TV ein Workflow für die intensive Produktion entwickelt und evaluiert. Damit ist nicht nur eine zeitnahe und hochwertige Durchführung, sondern auch eine erstklassige Weiterführung des Studiums A/V Medientechnik im Praktikumssemester gewährleistet. Besonders vielversprechend ist dabei auch die interdisziplinäre Zusammensetzung der Drehteams, da wir auch mit Studierenden der Zeitgeschichte und Medientheorie zusammenarbeiten. ORF III ist bisher bereits ein idealer Kooperationspartner für unser Ausbildungsfernsehen, mit dem Zeitzeugenprojekt intensivieren wir unsere Zusammenarbeit in Richtung duale Ausbildung.“

Ernst Pohn, Sendungsverantwortlicher der ORF-III-„zeit.geschichte“-Redaktion:

„Durch die Erzählungen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben wir die Möglichkeit, aus erster Hand von den Ereignissen dieser prägenden Zeiten zu erfahren. In wenigen Jahren wird es nicht mehr möglich sein, die authentischen, persönlichen Berichte zu hören. Deshalb ist das Projekt genau jetzt so wichtig und wertvoll.“

