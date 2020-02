Nach der Show ist vor der Show: Holiday on Ice führt 2021 in der Wiener Stadthalle in ferne Galaxien

Die brandneue Show Holiday on Ice SUPERNOVA nimmt die BesucherInnnen mit auf eine Reise zu den Sternen – Tickets mit Frühbucherbonus bereits erhältlich

Wien (OTS) - In den vergangenen beiden Wochen begeisterte die spektakuläre Produktion Holiday on Ice SHOWTIME insgesamt rund 60.000 BesucherInnen in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding. Nachdem in diesem Jahr die eigene Geschichte im Fokus der Erzählung stand, folgt bei Holiday on Ice im kommenden Jahr eine rasante Reise durch die Weiten des Kosmos: Die neue Show SUPERNOVA führt im Jänner 2021 die BesucherInnen der Wiener Stadthalle in ferne Galaxien und eröffnet ein fantastisches Abenteuer jenseits von Raum und Zeit. 38 KünstlerInnen zeigen in der anspruchsvollen Show Eiskunstlauf und Akrobatik auf allerhöchstem Niveau. Eine aufwendige, mehrdimensionale LED-Wand, Flying Acts sowie eigens angefertigte Sternenbilder-Puppen mit Spannweiten von bis zu sechseinhalb Metern bieten ein unvergessliches Showerlebnis.

„Holiday on Ice ist Entertainment der Superlative, das BesucherInnen jeden Alters immer wieder aufs Neue ins Staunen versetzt. Faszinierende Eisshows sind eng mit der Geschichte der Wiener Stadthalle verbunden. Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung mit der neuen Produktion SUPERNOVA im Jahr 2021!“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Holiday on Ice SUPERNOVA gastiert von Mittwoch, 20. bis Sonntag, 31. Jänner 2021 in der Wiener Stadthalle. Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen. Jetzt Frühbucherbonus sichern: Noch bis 29. Februar gibt es 10% Ermäßigung auf alle Vollpreistickets ab Kategorie A!

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service@stadthalle.com und auf www.stadthalle.com,Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

DOWNLOADBEREICH unter https://www.stadthalle.com/de/presse/hoi_downloads

Alle Events www.stadthalle.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernadette Aichinger, M.E.S.

Presse & New Media | Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 261 | b.aichinger @ stadthalle.com