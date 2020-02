DONAU Versicherung sucht 25 Lehrlinge

Zum dritten Mal lädt die DONAU am 3. März 2020 zum Lehrlings-Info-Tag in Wien.

Die Arbeit bei uns ist abwechslungsreich und vielfältig. Die Versicherungsbranche zählt aktuell zu den spannendsten Berufsfeldern. Eine Lehre bei der DONAU öffnet die Chance für viele Karrieremöglichkeiten. Wir sind eine der Top-Versicherungen in Österreich und legen größten Wert auf eine ausgezeichnete Ausbildung für unseren Nachwuchs. Wir sind sehr stolz auf unsere Lehrlinge und ich lade alle interessierten jungen Menschen zum Lehrlings-Info-Tag herzlich ein Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende der DONAU Versicherung

Wien (OTS) - Die DONAU setzt den erfolgreichen Lehrlings-Info-Tag auch in diesem Jahr fort. Seit der Einführung des Lehrlings-Info-Tags 2018 haben mehr als 60 Interessierte teilgenommen und Informationen aus erster Hand erhalten. Aktuell absolvieren rund 40 Lehrlinge in ganz Österreich ihre Lehre bei der DONAU. In den vergangenen Jahren haben rund 60 Lehrlinge die Prüfung zur/m Versicherungskauffrau/-mann erfolgreich bestanden. Damit ist die DONAU einer der führenden Lehrlingsausbildner in der Branche.

„Die Arbeit bei uns ist abwechslungsreich und vielfältig. Die Versicherungsbranche zählt aktuell zu den spannendsten Berufsfeldern. Eine Lehre bei der DONAU öffnet die Chance für viele Karrieremöglichkeiten. Wir sind eine der Top-Versicherungen in Österreich und legen größten Wert auf eine ausgezeichnete Ausbildung für unseren Nachwuchs. Wir sind sehr stolz auf unsere Lehrlinge und ich lade alle interessierten jungen Menschen zum Lehrlings-Info-Tag herzlich ein“ , betont Vorstandsvorsitzende Judit Havasi.

Anmelden – Durchstarten

Der DONAU Lehrlings-Info-Tag findet am 3. März 2020 von 15 bis 17 Uhr in der DONAU Generaldirektion am Schottenring 15 in 1010 Wien statt. Lehrlinge und Absolventen geben Einblick in die Ausbildung bei der DONAU. Konkrete Herausforderungen in der Ausbildung, die Möglichkeiten nach der Lehre sowie auch Wissen über Zweck und Aufgaben von Versicherungen werden auf authentische und zielgruppengerechte Weise vermittelt.

Wer seinen Lebenslauf mitbringt, erhält zudem einen kostenlosen Check der Unterlagen durch erfahrene Recruiter und jede Menge Tipps für die Bewerbung. Interessierte können sich auch gleich für die Aufnahme ins Ausbildungsprogramm der DONAU bewerben.

Über verbindliche Anmeldungen für den Lehrlings-Info-Tag bis Ende Februar 2020 freut sich die Personalabteilung: personalabteilung@donauversicherung.at.

Die DONAU auf kununu und weitere Informationen zur Lehre bei der DONAU.

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

donauversicherung.at