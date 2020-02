Online Marketing Stammtisch Graz mit kostenlosem Fachvortrag von Ines Kriebernig: "B2B Paid Social Media At Its Best"

Ines Kriebernig räumt mit Mythen zu B2B Social Media Marketing auf: „Ja, es gibt eine Werbewelt jenseits von Google Ads! Auch B2B Kunden nutzen Facebook. LinkedIn Ads sind nicht zu teuer."

Graz (OTS) - In ihrem Vortrag beim Online-Marketing Stammtisch Graz möchte Ines Kriebernig zeigen, was sie in den letzten Jahren in Sachen Paid Social Media auf Facebook, Linkedin, Xing, Twitter, Reddit und Quora gelernt hat und das es eine Online-Werbewelt jenseits von Google Ads gibt.



Über Ines Kriebernig, B2B Online-Marketing Expertin



Ihre Online Marketing Karriere startete Ines Kriebernig bei der Grazer Agentur Both Interact, wo sie namhafte B2B und B2C Kunden wie Kastner & Öhler, Neuroth und Voestalpine betreute. Mit ihrer Erfahrung im Online-Marketing und ihrer technischen Ausbildung, war sie die ideale Kandidatin für das Softwareunternehmen Ranorex, wo sie einen steilen Aufstieg hingelegt hat. Als Teamlead Lead Generation der Business Unit Dev Ops bei Ranorex, ist sie eine der profiliertesten Expertinnen für Business-to-Business Online Marketing in Österreich und verfügt über Erfahrungen und Einblicke, von denen jeder Zuhörer nur profitieren kann.



Online Marketing Stammtisch Graz - Business2Business (B2B) Paid Social Media At Its Best

Der Online Marketing Stammtisch ist das regelmäßige Netzwerktreffen der Digitalmarketing-Szene in und um Graz. Neben kurzen Vorträgen von Fachleuten bietet der Stammtisch auch die Möglichkeit zum Networking mit Experten aus den Bereich SEO, SEA, Social Media, Content Marketing, Conversion-Optimierung, Web-Analytics und Growth Hacking.



Vortrag:

Ines Kriebernig: "B2B Paid Social Media at its best"



Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Datum: 27.02.2020, 19:00 Uhr

Ort: Thomawirt

Leonhardstraße 40, 8010 Graz, Österreich

