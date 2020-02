AVISO 27.-29. Mai: PRAEVENIRE Gesundheitstage im Stift Seitenstetten mit Präsentation Weißbuch „Zukunft der Gesundheitsversorgung“

Vielfältiges Programm mit hochkarätigen nationalen und internationalen ExpertInnen und Auftakt mit Weißbuch-Präsentation durch PRAEVENIRE Präsident Schelling

Wien (OTS) - Die 5. PRAEVENIRE Gesundheitstage finden von 27. bis 29. Mai 2020 im niederösterreichischen Stift Seitenstetten statt. Hochkarätige Vortragende und Diskutanten sowie Stakeholder aus vielen Institutionen und Vereinigungen sind auch heuer wieder an den Gesundheitstagen beteiligt. „Mit dem vielfältigen Programm der PRAEVENIRE Gesundheitstage wollen wir inspirieren, vernetzen, diskutieren und zum Mitmachen animieren. Das Stift Seitenstetten wird wieder zum Hotspot für alle, die sich mit aktuellen gesundheitspolitischen Fragen beschäftigen“, betont PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling.

Zum Auftakt der PRAEVENIRE Gesundheitstage präsentiert PRAEVENIRE Präsident Schelling das von ihm initiierte Weißbuch „Zukunft der Gesundheitsversorgung“, welches ein Wegweiser für ein modernes, leistungsfähiges österreichisches Gesundheitssystem sein soll. „Die PRAEVENIRE Initiative Gesundheit 2030 ist der größte Thinktank für das österreichische Gesundheitssystem. Seit dem Kick-off im Mai 2019 wirken bis jetzt über 300 Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich an der Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts mit. Ganz nach dem Leitsatz Struktur folgt Strategie werden aktuell in Arbeitsgruppen die Inhalte und Vorschläge der Expertinnen und Experten diskutiert und in weiterer Folge als Konsens- und Dissenspositionen formuliert“, so Schelling über den intensiven aktuellen Weißbuch-Prozess, der bis Mai abgeschlossen sein wird. Zusätzlich zur Präsentation und Diskussion des Weißbuchs „Zukunft der Gesundheitsversorgung“ (Version 2020) im Rahmen der 5. PRAEVENIRE Gesundheitstage im Stift Seitenstetten wird im Mai auch die Übergabe an die Bundesregierung und die Landesregierungen erfolgen.

Bei den vom 27. bis 29. Mai stattfindenden 5. PRAEVENIRE Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten stehen nach der Eröffnung mit der Weißbuch-Präsentation in 6 Themenblöcken relevante Fragestellungen für unsere Gesellschaft und unser Gesundheitssystem im Mittelpunkt. Der inhaltliche Programmbogen spannt sich von Wissenschaft, Innovation und Finanzierung über Systemstruktur und effiziente solidarische Versorgung bis hin zu Gesundheitskompetenz, Prävention und Gesundheitsziele. Hochkarätige Keynotes wie beispielsweise von Prof. Dr. Marie-Luise Dierks, Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung zu „Empowerment und Gesundheitskompetenz“ oder „KI auf der Intensivstation – wie realistisch sind neue Einsatzmöglichkeiten für KI im Spital?“ von Prof. Dr. Emanuela Keller, Universitätsspital Zürich, Klinik für Neurochirurgie sowie „Personalisierte Medizin: Nehmen Sie es nicht persönlich“ von Dr. Thomas Czypionka, IHS, Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik oder „Der ideale Weg der PatientInnen durch das System – ist ein Gatekeeper notwendig oder nicht?“ von Dr. Werner Leber, Queen Mary University London, Centre of Primary Care and Public Health sind exemplarisch für die mehr als 30 Keynotes, Panels und Diskussionen der PRAEVENIRE Initiative Gesundheit 2030. Den detaillierten Programmablauf finden Sie unter: www.praevenire.at



Wir freuen uns, Sie bei den 5. PRAEVENIRE Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten begrüßen zu dürfen! Für JournalistInnen fällt keine Teilnahmegebühr an. Bitte um Anmeldung unter:

(T) 01 402 13 41-37 oder pr @ welldone.at

5. PRAEVENIRE Gesundheitstage 2020 im Stift Seitenstetten

Ort: Stift Seitenstetten, Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten

Eröffnung: 27. Mai 2020 | 13:30 Uhr

Ende: 29. Mai 2020 | 14:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Petra Hafner

Senior PR-Consultant

WELLDONE WERBUNG UND PR GMBH

Lazarettgasse 19/OG 4

1090 Wien

(T) 01/402 13 41-37

p.hafner @ welldone.at

www.welldone.at