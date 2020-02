Eurofighter - Deutsch: Justizministerin Zadic stiftet mit widersprüchlichen Aussagen Verwirrung

„Was hat grüne Justizministerin zu Kehrtwende veranlasst?“ – Was ist in den Stunden zwischen Ankündigung baldiger Anklage und Rücknahme dieser Aussage passiert?

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Mittwoch, mit Unverständnis auf die widersprüchlichen Aussagen der grünen Justizministerin Zadic in Sachen Eurofighter reagiert. „Die österreichischen SteuerzahlerInnen erwarten sich zu Recht Klarheit und Aufklärung in der Causa Eurofighter. Die Justizministerin stiftet mit ihren widersprüchlichen Aussagen hier aber leider Verwirrung“, betonte Deutsch. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, „was Justizministerin Zadic zu dieser Kehrtwende veranlasst hat? Was genau ist in den Stunden zwischen ihrer Ankündigung einer baldigen Eurofighter-Anklage gestern Abend und ihrem Zurückrudern heute Mittag passiert?“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/sc

