NEU: Nachhaltige Verpackung für HEFEL Bio-Bettwaren

Umstellung auf umweltfreundliche Baumwolltaschen

Neue Verpackung von Bio-Decken und Bio-Kissen bei HEFEL.

„Bio“, „Natürlich“ und “Nachhaltig“ - seit Jahrzehnten richtet der österreichische Bettwarenhersteller HEFEL seine Produktentwicklungsstrategie konsequent auf ökologische Kriterien aus.

Bio verpackt. Und dazu gehört auch eine nachhaltige Verpackung. Um den ökologischen Fußabdruck noch kleiner zu halten, stellt HEFEL die Produktverpackung des Bio-Bettwaren-Sortiments auf umweltfreundliche Baumwolltaschen um.

Ab 2020 sind alle Bio-Decken und Kissen entsprechend ihrer naturreinen Qualität in ungefärbten Baumwoll-Taschen „stoff-verpackt“. So auch z.B. die neuen Bettdecken HEFEL Bio-Zirbe oder HEFEL Bio-Hanf. Die Taschen aus naturweißer Baumwolle ersetzen die bisherigen Polytaschen. Ziel ist es, den Kunststoffverbrauch zu reduzieren und die Verpackung umweltfreundlich zu gestalten. Die schlichten Baumwolltaschen eigenen sich perfekt zur weiteren Aufbewahrung und tragen so zu Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit bei.

Neu umhüllt. Ab 2020 gibt es auch eine Verfeinerung im Bio-Sortiment. Alle Bettdecken und Kissen werden neu mit Organic Cotton Feinsatin ausgestattet - mit kbA Baumwolle und GOTS-zertifiziert. Vom Anbau bis zur fertigen Bettdecke ist alles 100% kontrolliert ökologisch.

HEFEL. Die österreichische Manufaktur HEFEL ist absoluter Spezialist im Bereich Bio-Bettwaren und einer der innovativsten sowie ökologisch und sozial nachhaltigsten Bettwarenproduzenten Europas. Produziert wird zu 100% in Österreich an den Standorten Schwarzach/Vbg und Kefermarkt/OÖ.

www.hefel.com

