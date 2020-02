Eventbranche erfreut über neuen Lehrberuf Eventkaufmann/Eventkauffrau

WKÖ-Span: Ein weiterer Meilenstein zur Professionalisierung der aufstrebenden Branche

Wien (OTS) - Als „weiteren Meilenstein auf dem Weg zur fortschreitenden Professionalisierung der Eventbranche“ sieht Gerhard Span, Obmann des Fachverbandes Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), den neuen Lehrberuf Eventkaufmann/Eventkauffrau, der in dem am Mittwoch auf Initiative von Bundesministerin Margarete Schramböck im Ministerrat beschlossenen Lehrberufspaket auf den Weg gebracht wurde.

Die dreijährige praxisnahe Ausbildung umfasst sämtliche für ein erfolgreiches Veranstaltungsmanagement erforderlichen Bereiche und gibt zukünftigen Lehrlingen in der Veranstaltungsbranche das nötige Rüstzeug für einen guten Einstieg in eine erfolgreiche Karriere.

Erik Kastner, Branchensprecher der Plattform eventnet.austria im Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe, unterstreicht: „Eine fachmännische duale Ausbildung und der gerade in der Veranstaltungsbranche unbedingt notwendige Praxisbezug sind für ein erfolgreiches Bestehen am Markt und einen Ausbau der Leistungsfähigkeit einer Branche, die rund 9 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung bringt und über 140.000 Arbeitsplätze in Österreich sichert, unabdingbar. Umso erfreulicher, dass es uns nach Jahren der Vorbereitungen und Verhandlungen endlich gelungen ist, den neuen Lehrberuf zu implementieren.“

Der Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich vertritt die Interessen von 34 Berufsgruppen und rund 20.000 Betrieben. Diese leisten einen wesentlichen Beitrag zur direkten und indirekten Wertschöpfung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Höhe von rund 46,5 Milliarden Euro. Das sind 14,8 Prozent des BIP. Dazu gehören circa 5.000 Veranstaltungsagenturen. Diese finden sich in der eigens gegründeten Plattform eventnet.austria wieder. (PWK054/ES)

