Presseeinladung: Fototermin zum Kick-off Event der 21. Wiener Restaurantwoche

Am 17. Februar ist Reservierungsstart für die 21. Wiener Restaurantwoche vom 2. bis 8. März 2020

Wien (OTS) - Wir laden VertreterInnen von Presse, Radio, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich ein zum Fototermin des Kick-Off Events der 21. Wiener Restaurantwoche.

Wiener Restaurantwoche steht wieder vor der Türe: von 02. – 08. März 2020 haben Gäste die einmalige Gelegenheit sich eine Woche durch die Spitzenrestaurants der Stadt zu schlemmen. Restaurants der gehobenen Küche und ihre Köche begeistern Feinschmecker mit einem Lunch- oder einem Diner Menü zum Fixpreis. Bei dieser Veranstaltung werden die Top Köche, Gastronomen und Sponsoren der diesjährig mitmachenden Restaurants für Pressefotos und Interviews zur Verfügung stehen.



Teilnehmer:

Toni Mörwald (Haubenkoch bei Mörwald)

Harlad Brunner (Haubenkoch bei Das Spittelberg)

Michael Böhm (Haubenkoch bei Das Landgasthaus)

Gabriele Huth (Gastronomin, Huth Gastronomie)

Vlatka Bijelac (Gastronomin, beef & glory)

Soufian Ahmed (Gastronom, In-Dish)

Irmgard Querfeld (Gastronomin, Das Bootshaus)

und viele weitere

Wir würden uns sehr freuen, Sie am 17. Februar begrüßen zu dürfen und bitten bis DO, 13.02.2020 um Akkreditierung per Mail an info @ culinarius.at oder telefonisch unter 01 5122557 DW 14. Sollten Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Fototermin des Kick-off Events der 21. Wiener Restaurantwoche

Datum: 17.02.2020, 10:30 Uhr

Ort: Palais Coburg, Raum Hohe Kasematte

Coburgbastei 4, 1010 Wien, Österreich

