KSV1870 heißt 26.000stes Vereinsmitglied willkommen

Der Kreditschutzverband von 1870 begrüßt den Dschungel Wien in der KSV1870 Familie.

Wien (OTS) - Als 26.000stes Mitglied setzt nun auch Dschungel Wien auf die Services der KSV1870 Mitgliedschaft, wie etwa den Bonitätsauskünften. Damit ist das Wiener Theaterhaus in Sachen Risikomanagement und Gläubigerschutz bestens für die Zukunft gerüstet – und der KSV1870 freut sich über ein weiteres Familienmitglied.

Nur wenige Monate nach dem letzten Jubiläumsmitglied vertraut als 26.000stes KSV1870 Mitglied nun auch Dschungel Wien auf die Leistungen des KSV1870. „Gerade im künstlerischen Umfeld, mit sehr knapp kalkulierten Budgets, sind wir auf risikominimierende Maßnahmen angewiesen. Wir haben uns für eine KSV1870 Mitgliedschaft entschieden, weil wir mit den KSV1870 Services die notwendige Unterstützung bekommen, um kaufmännisch die besten Entscheidungen zu treffen“, erklärt Alexandra Hutter, Geschäftsführerin und kaufmännische Leitung, Dschungel Wien Theaterhaus für junges Publikum Ges.m.b.H.

Das renomierte Wiener Theaterhaus für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene kann sich so noch besser auf seine gesellschaftliche Verantwortung und Aufgabe konzentrieren, bewegtes Theater für bewegende Zeiten zu machen.

Dschungel Wien ist ein Theaterhaus mit Fokus auf junges Publikum. Ein Ort, an dem junge Menschen angeregt werden, über die Gesellschaft, in der sie leben, zu reflektieren und ihre eigenen Utopien zu entwerfen. Mit einem vielfältigen Programm, das von Tanz über Sprechtheater, Figuren- und Musiktheater bis hin zu Festivals, Workshops und Performances reicht, zeigt Dschungel Wien verschiedenste Formen darstellender Kunst für ein junges Publikum ab sechs Monaten. Die Programmschiene „Junge Kunst” gibt Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Plattform für ihre Sichtweisen, Lebensrealitäten und Interessen – um sich in Formaten wie der „Open Stage – Dschungel puts on the red shoes“, den „Theaterwild:Werkstätten“ oder „Poetry Slams“ aktiv einzubringen.

KSV1870 Mitgliedschaft zur Vermeidung wirtschaftlicher Risiken und für rasche und sichere Entscheidungen.

Fundierte Entscheidungen fußen auf verlässlichen Informationen. Der KSV1870 hilft dabei mit Bonitätsauskünften, raschem Inkasso und vertrauensvoller Gläubigervertretung. „Wir stehen unseren Mitgliedern besonders dann zur Seite, wenn es darum geht, sie vor Risiken und finanziellen Verlusten zu schützen“, erklärt Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA, Geschäftsführer des KSV1870. „Ein effizientes Risikomanagement ist in unserer schnelllebigen Zeit für alle Branchen besonders relevant. Wir freuen uns daher sehr, Organisationen aus vielen unterschiedlichen Bereichen mit unseren vielfältigen Services zu unterstützen – und ganz besonders aus der Kunstszene den Dschungel Wien als unser bereits 26.000stes Mitglied willkommen zu heißen.“ Die Mitgliedschaft des KSV1870 bietet nicht nur einen kompakten Rundumschutz für Unternehmen, sondern Sie ermöglicht den Mitgliedern auch exklusiven Zugriff auf Beratungsleistungen. Mehr zur KSV1870 Mitgliedschaft finden Sie unter www.ksv.at.

