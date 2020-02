ARS Akademie bester Seminaranbieter Österreichs

Mit 13 Fachbereichen und einem Seminarangebot in allen neun Bundesländern konnte die ARS Akademie überzeugen

Wien (OTS) - Im Seminaranbieter-Ranking 2020 des Industriemagazins geht die ARS Akademie als österreichischer Gesamtsieger hervor. Mit 13 Fachbereichen und einem Seminarangebot in allen neun Bundesländern konnte die ARS Akademie die Jury überzeugen und sich somit den Platz 1 als Gesamtanbieter holen.

„Es erfüllt uns mit großer Freude und Stolz, dass wir ab sofort das Prädikat „Bester Seminaranbieter Österreichs 2020“ führen dürfen. Damit fühlen wir uns in unserem Slogan „Von den Besten lernen“ gepaart mit unserer modernen Art der Wissensvermittlung gestärkt“, freut sich ARS Akademie-Geschäftsführer Richard Melbinger über die Top-Platzierung. „Unser Expertenpool umfasst rd. 1.200 Referenten, so können wir zu jedem unserer 13 Fachbereiche auf die besten Experten zurückgreifen und unseren Kunden damit das optimale Fortbildungsangebot schnüren. Egal ob Tagesseminar, Lehrgang oder auch ARS Live – das Lernen im virtuellen Klassenzimmer – jeder findet bei uns das für ihn passende Angebot.“

Top-Referenten liefern Antworten auf vielfältige Fragestellungen

„Der intensive Dialog mit Referenten sowie der rege Erfahrungs- und Meinungsaustausch mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Verwaltung gibt uns die Möglichkeit, mit unserem Seminarprogramm rasch auf aktuelle Ereignisse und Änderungen zu reagieren. Genau das wissen und schätzen unsere Kunden“, führt Melbinger weiter aus.

Extra-Plus: der ARS-Wohlfühlfaktor

Damit sich die Teilnehmer der ARS Akademie wohlfühlen, muss auch das Rundherum passen: das Ambiente, der freundliche Empfang, die zuvorkommende Pausenbetreuung und das hauseigene Restaurant mit täglich frisch gekochtem Mittagsbuffet. Das Seminarzentrum im Herzen von Wien überzeugt durch die Kombination aus historischer Architektur, Kunstobjekten und modernem Design.

Über die ARS Akademie

Die ARS Akademie ist Österreichs größter privater Fachseminaranbieter und in allen Bundesländern vertreten. Pro Jahr finden österreichweit rd. 1.200 verschiedene Veranstaltungen gemäß dem Slogan „Von den Besten lernen“ statt. Mehr als 1.200 ausgewählte Top-Experten aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen an über 18.000 Teilnehmer pro Jahr weiter. Ob topaktuelle gesetzliche Änderungen, neueste Trends oder Basiswissen für den beruflichen Aufstieg – die ARS Akademie bietet mit 13 Fachbereichen ein breites Spektrum an Seminarinhalten und Branchenthemen und deckt so jeden Weiterbildungswunsch ab. www.ars.at

