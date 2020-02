„Alles Opernball“ – am 21. Februar in ORF 1

Kristina Inhof präsentiert die Highlights der glamourösen Ballnacht

Wien (OTS) - „Alles Opernball“ heißt es auch heuer wieder am Tag nach dem gesellschaftlichen Großereignis, dem 21. Februar 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1. Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet in einer Sondersendung von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. Kristina Inhof führt zum bereits dritten Mal durch die Sendung und das Opernhaus. Sie zeigt, wie die Ballgäste in ihren Logen, den Bars und den Festräumen gefeiert haben, welche Prominente diesmal das Tanzbein geschwungen haben und was sich sonst noch alles in den Sälen, Gängen und versteckten Plätzen der Staatsoper ereignet hat. ORF 2 überträgt den Wiener Opernball am 20. Februar ab 20.15 Uhr live – vom Einzug der Gäste über den roten Teppich bis zur Mitternachtsquadrille. Alle Infos zur multimedialen ORF-Berichterstattung sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Außerdem stimmt ein „Seitenblicke Spezial“ am Donnerstag, dem 13. Februar, um 21.50 Uhr in ORF 2 auf den Ball der Bälle ein. Denn die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und Maria Großbauer hat wieder zahlreiche Pre-Events organisiert und spezielle Vorbereitungen für diese besondere Ballnacht getroffen.

„Alles Opernball“, 21. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1

Kristina Inhof ist beim ersten „DebütantInnen-Flashmob“ der Opernballgeschichte dabei, kostet sich wieder durchs gesamte kulinarische Angebot – inklusive Angstgegner Austern – meldet sich aus der Geheimbar, plaudert mit dem Bundespräsidentenpaar und zeigt Opernball-Organisatorin Maria Großbauer in einer ganz anderen Rolle am Ball. Gezeigt werden auch all jene Geschehnisse der Ballnacht, die während der Live-Übertragung am Donnerstag nicht gezeigt werden konnten.

Kristina Inhof in aqua-silberfarbenem Paillettenkleid am Opernball

Kristina Inhof präsentiert die Sendung in einer Robe der österreichischen Designerin Erika Suess. Das aqua-silberfarbene Paillettenkleid besticht durch seinen asymmetrischen Ausschnitt und den Mermaid-Cut. Fotos sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at