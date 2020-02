Saalbach statt China – ORF 1 zeigt Speed-Bewerbe live

Am 13. und 14. Februar um 12.20 bzw. 10.40 Uhr

Wien (OTS) - Die Ski-Weltcup-Rennen in Yanqing in China wurden wegen des Coronavirus abgesagt, Saalbach (Ski-WM-Bewerber 2025), der ÖSV und der ORF reagierten flexibel und so können sich die Ski-Fans am Donnerstag, dem 13., und am Freitag, dem 14. Februar 2020, auf zwei Heimrennen live in ORF 1 freuen. Die Abfahrt der Herren am 13. Februar steht ab 12.20 Uhr auf dem Programm, der Super-G am 14. Februar ab 10.40 Uhr. Die Kommentatoren sind Thomas König und Hans Knauss, aus dem Zielraum meldet sich Rainer Pariasek. Wichtigste Nachricht aus sportlicher Sicht: Matthias Mayer ist wieder gesund.

Die im Web und als App verfügbaren Angebote von sport.ORF.at, „ORF Ski alpin“ und ORF-TVthek bringen umfangreiche multimediale Schwerpunkte, die von Storys über Live-Ticker bis zu Live-Streams und Video-on-Demand-Angeboten der ORF-TV-Übertragungen reichen. Auch der ORF TELETEXT stellt im Rahmen seiner aktuellen Sportberichterstattung Storys, Ergebnislisten und einen Live-Ticker bereit.

