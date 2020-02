KV Sozialwirtschaft – Arbeitszeitverkürzung: Arbeitgeber warnen vor verschärftem Personalmangel im Pflegebereich

Arbeitgeber bieten spürbares Lohnplus – Einstündige Arbeitszeitverkürzung kann direkt im Betrieb vereinbart werden

Wien (OTS) - Eine Arbeitszeitreduktion auf 35 Wochenstunden würde den bereits bestehenden Personalmangel - insbesondere im Pflegebereich - weiter verschärfen. Davor warnen die in der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) organisierten Arbeitgebervertreter angesichts heute stattfindender Warnstreiks im Zuge der diesjährigen KV-Verhandlungen. “Wir sind schon jetzt in der bedauerlichen Situation, dass wir dringend benötigte Pflegeplätze nicht anbieten können, weil uns qualifiziertes Personal fehlt. Wir müssen Menschen wegschicken, die einen Pflegeplatz für einen Angehörigen suchen. Wenn wir die Arbeitszeit verkürzen, verschärfen wir diese Situation sehenden Auges”, erläutert Walter Marschitz, SWÖ-Verhandlungsführer. Er betont, dass man jederzeit bereit sei, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, ein attraktives Angebot der Arbeitgeber liege bereits vor. ****

Die Arbeitgeberseite hat eine zweistufige Lohnerhöhung angeboten: 2,35 Prozent plus im Jahr 2020 und 2,7 Prozent mehr im Jahr 2021. Das Lohnplus im kommenden Jahr entspricht dabei exakt dem Wert einer Wochenarbeitsstunde. “Wir möchten darüber hinaus anbieten, dass die Lohnerhöhung 2021 in eine Arbeitszeitreduktion umgewandelt werden kann. Statt dem Lohnplus 2021 könnte also eine Stunde pro Woche weniger gearbeitet werden. Das kann partnerschaftlich direkt im Betrieb vereinbart werden. Das ermöglicht individuelle Lösungen, statt alle über einen Kamm zu scheren”, so Marschitz. (Schluss)

