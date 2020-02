Future Spotlight - 21 Trends, die unsere Welt bewegen

BDO veröffentlicht einen Überblick über Trends, die unseren Alltag verändern.

Was ist eigentlich ein Trend? Und noch wichtiger: Warum sollte man sich überhaupt mit Trends auseinandersetzen? Diesen Fragen widmet sich die BDO Studie „Future Spotlight".



Demnach ist ein Trend der Versuch, prägenden und kontinuierlichen Veränderungen einen Namen zu geben. Wozu? Um komplexe Prozesse und wiederkehrende Muster greifbarer zu machen und im Idealfall adäquat und schnell reagieren zu können – sowohl privat als auch im Berufs- und Geschäftsleben.



Die unterschiedlichen Bereiche Personal Trends, Digital Trends, Business Trends und Societal Trends widmen sich ganz konkreten Entwicklungen. Beispielsweise unserer Art zu kommunizieren, die sich verändernden Erwartungen an Dienstleister und die Auswirkungen auf deren Produktionsprozesse, dem Umgang mit unserer Gesundheit, Arbeit und Privatleben und vor allem auch mit unseren Daten als wichtigem Rohstoff der Digitalisierung und der mit ihr einhergehenden neuen Geschäftsmodelle. Der omnipräsente Megatrend der Connectivity spiegelt sich in der Vernetzung und Untrennbarkeit verschiedenster Trends wider.



„Wir sind überzeugt: Einen Schritt weiterzudenken und auf dem Markt die Nase vorn zu haben, heißt vor allem, Veränderungen aktiv zu begegnen. Als Prüfungs- und Beratungsunternehmen wollen wir für unsere Kundinnen und Kunden stets Chancen und Risiken von Veränderung aufzeigen. Unser Ziel ist es, Diskontinuitäten und sogenannte schwache Signale früh zu erkennen und deren Chancen für uns und unsere Kundinnen und Kunden nutzbar zu machen. Wir wollen zum Nachdenken und zu Gesprächen anregen. Und wir wollen dazu inspirieren, neue Wege zu diskutieren und unsere Zukunft mitzugestalten“, so Jörg Schönbacher, Partner bei BDO.

Mehr Informationen sowie die Bestellmöglichkeit Ihres kostenlosen Exemplars von „Future Spotlight“ finden Sie unter: bdo.at/trendbook2020.

