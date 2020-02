Sidl: Glyphosat-Zulassung stützt sich auf fragwürdige Studien

EU-Parlamentarier fordert sofortige Untersuchung des Zulassungsverfahrens

Wien (OTS/SK) - Bereits im Oktober 2019 wurde bekannt, dass im Hamburger Testlabor LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology) seit Jahren Studienergebnisse manipuliert wurden. Wie Global2000 heute berichtet, ist genau dieses Testlabor auch für rund 20 Studien verantwortlich, die im Zulassungsverfahren für das Pflanzengift Glyphosat als Entscheidungsgrundlage herangezogen wurden. „Das ist ein Skandal. Die EU darf die Gesundheit ihrer BürgerInnen nicht von gefälschten Studienergebnissen abhängig machen“, betont der niederösterreichische SPÖ-EU-Parlamentarier Günther Sidl, der eine sofortige Untersuchung des Zulassungsverfahrens fordert: „Es geht um schwerwiegende Vorwürfe, die auch die Zulassungsverfahren von etlichen anderen Produkten – nicht zuletzt die von Arzneimitteln – in Frage stellen. Die EU-Kommission muss sofort handeln und das Zulassungsverfahren nochmals überprüfen. Bis es hier ein Ergebnis gibt, muss die Zulassung für Glyphosat entzogen werden.“ ****

Im Zulassungsverfahren für Glyphosat wurden mehrfach Zweifel daran geäußert, ob das Pflanzengift krebserregend sei oder sogar die menschliche Erbsubstanz schädigen könnte. Die Bewertung, dass es hier keine Risiken gebe, stützt sich auf insgesamt 150 Studien, von denen jede siebte mit dem Testlabor LPT in Verbindung steht. „Dieser Fall wirft viele Fragen auf. Einerseits brauchen wir offensichtlich noch bessere Kontrollen in diesem Bereich, andererseits müssen wir auch klären, welche Studien in den Zulassungsverfahren herangezogen werden“, erklärt Sidl die mittelfristigen Auswirkungen der bekannt gewordenen Vorwürfe, die er auch so rasch als möglich im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ansprechen wird. (Schluss) bj/mp

