„Together for a better internet“ die Berater - Aktivitäten zum Safer Internet Day 2020

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Together for a better internet“ findet heute, am 11. Februar 2020, der weltweite Aktionstag statt. die Berater ergänzt in dieser Woche die Seminarreihe „Digitale Kompetenzen“ in allen Kursen in Österreich und setzt Schwerpunkte in Schulen.

Rund 1.600 die Berater-KursteilnehmerInnen in ganz Österreich bekommen aktuell im Rahmen des Aktionszeitraumes des „Safer Internet Day 2020“ alles Wissenswerte und Wichtige zum Thema Sicherheit im Internet als zusätzliches Service zu allen Kursen und Seminaren angeboten.

Bereits am 10. Februar wurden diese Themen mit Jugendlichen der 4. Klasse HLW Sta. Christiana in Wien/Rodaun präsentiert und im Rahmen eines Workshops diskutiert. Als Einleitung gab es Einblicke in die Welt der Roboter-Programmierung mit Pepper und die Vorstellung des neuen Lern-Avatar-Programmes für SchülerInnen, die dem physischen Unterricht über einen längeren Zeitraum nicht beiwohnen können. Wie man sich sicher in der digitalen Welt bewegt, stand den gesamten Vormittag im Fokus. Sowohl LehrerInnen wie auch SchülerInnen begrüßten die frische Umsetzung, wodurch Folge-Workshops in weiteren Schulen bereits angedacht sind. Safer Internet ist ein Thema für jede Zielgruppe und wird somit auch entsprechend den jeweiligen Anforderungen seitens die Berater inhaltlich adaptiert und offeriert.

