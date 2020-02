AVISO: Gesundheitsstadtrat Peter Hacker präsentiert das neue Impftermin-System in Wien

Mediengespräch am 13. Februar 2020: In nur 90 Sekunden zu Ihrem neuen Impftermin

Wien (OTS) - Die Stadt Wien hat das Impfen in Wien auf neue Beine gestellt. In Zukunft kommen Sie in 90 Sekunden zu Ihrem neuen Impftermin.

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und die stellvertretende Landessanitätsdirektorin Dr.in Ursula Karnthaler stellen das neue Impfservice der Stadt Wien in einem gemeinsamen Mediengespräch vor.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Bitte merken Sie sich vor:

Impftermin-System

Datum: 13.02.2020, 10:00 Uhr

Ort: Rathaus

Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mario Dujakovic

Mediensprecher

Stadtrat Peter Hacker

Telefon: 01 4000-81244

E-Mail: mario.dujakovic @ wien.gv.at