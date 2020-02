Schmuckstars 2020: Österreichs wichtigster Uhren- und Schmuck-Award geht in die zweite Runde

„Schmuckstars“ würdigt am 16. Mai 2020 Leistungen der heimischen Uhren- und Schmuckbranche. Bewerbungen sind noch bis Ende Februar 2020 möglich.

Wien (OTS/LCG) - Bereits zum zweiten Mal zeichnet „Schmuckstars“ heimische Qualitätsbetriebe des Uhren- und Schmuckhandels aus. Bei der exklusiven Galanacht der Uhren und Juwelen, am 16. Mai 2020, werden im Andaz Vienna Am Belvedere die „Schmuckstars“-Awards als größte, österreichische Auszeichnung der Uhren- und Schmuckbranche in insgesamt 14 Kategorien vergeben.

Durch die Konzentration und Digitalisierung des Marktes stehen kleine Unternehmen der österreichischen Luxusuhren- und Schmuckbranche vor großen Herausforderungen. Prognosen gehen in den kommenden vier Jahren von weiterhin rückläufigen Umsätzen in Österreich aus. Die zunehmende Konkurrenz durch den wachsenden Onlinehandel sowie ausländische Billiganbieter bedrohen stationäre Fachhändler und traditionelle Goldschmiedehandwerksbetriebe in ihrer Existenz.

Engagierten Akteuren des österreichischen Uhren- und Schmuckfachhandels soll daher verstärkt eine öffentliche Bühne geboten werden. „Schmuckstars“ trägt durch die öffentliche Wahrnehmung zum Fortbestand des stationären Handels sowie des heimischen Kunsthandwerks und einer intensiveren Kundenbindung maßgeblich bei.

Noch bis Ende Februar 2020 können sich österreichische Betriebe der Uhren- und Schmuckbranche kostenlos in einer oder mehrerer der 14 Kategorien entweder direkt auf der „Schmuckstars“-Website auf https://schmuckstars.com/category oder per E-Mail an nominierung@schmuckstars.com nominieren.

Weitere Informationen auf https://www.leisure.at/presse und https://schmuckstars.com.

