Breite Allianz für „Pro-Hund“ in Österreich

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde heute in Wien ein historischer Zusammmenschluss präsentiert.

Wien (OTS) - Erstmals ziehen Züchter, Experten, Trainer, Hundeschulen und Tierschutzvereine in Österreich an einem Strang und gründeten die Bewegung „Pro-Hund“. Ein Zusammenschluss aller maßgeblichen Beteiligten aus dem Hundesektor ist in Österreich erstmalig und einmalig.

Nachdem in den letzten Jahren immer mehr gegen Hunde und ihre Halter gehetzt wurde, durch praxisferne Anlassgesetzgebung das Leben der Hundebesitzer und das ihrer Vierbeiner in Österreich zu einem Spießrutenlauf gemacht wird, will die Initiative Pro-Hund gemeinsam für ein hundefreundliches Österreich einstehen.

Im Rahmen der Pressekonferenz wurden die Forderungen der österreichweiten Bewegung vorgestellt:

FÜR alle Hunde

FÜR ein hundefreundliches Österreich

FÜR ein einheitliches bundesweites Hundehaltegesetz

FÜR eine zweckgebundene Verwendung der Hundesteuer

FÜR Schulung und damit Prävention von Mensch und HundehalterInnen

FÜR einen einheitlichen Standard bei der Ausbildung von Hundetrainern und für die Vergabe, den Verkauf oder die Vermittlung von Hunden

FÜR respektvollen und tierschutzkonformen Umgang mit Hunden

