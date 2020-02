Der Handel hat eine Chance...!

Pannonischer Handelstag 2020 am Dienstag, 18. Februar, 17.30 Uhr, in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt.

Eisenstadt (OTS) - Die heimische Handelsgesellschaft hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Wie der stationäre Handel auch in Zukunft erfolgreich sein kann, ist Thema beim diesjährigen Pannonischen Handelstag am 18. Februar in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt.

Andrea Gottweis, Obfrau der Sparte Handel im Burgenland: „Das Thema Geschäftsmodelltransformation steht im Mittelpunkt des heurigen Handelstages. Die Besucher erfahren von einem der renommiertesten europäischen Handelsforscher, wo sie bei ihrem Unternehmen ansetzen müssen bzw. wie sie ihr Kerngeschäft sinnvoll erweitern können und so wettbewerbsfähig bleiben.“

Dieser Gastreferent ist Dr. Thomas Rudolph. Er referiert über die „Geschäftsmodelltransformation im Handel“: „In Zeiten der Digitalisierung muss sich der stationäre Handel neu erfinden. Und ja – der stationäre Handel hat eine Chance, die er mit den richtigen Maßnahmen auch nutzen kann.“

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Burgenland

Kommunikation

T 05 90 907-4511

E kommunikation @ wkbgld.at