AVISO: Februargedenken der SPÖ Wien am 12. Februar 2020

Wien (OTS/SPW) - Im Februar 1934 haben sich sozialdemokratische ArbeiterInnen in Österreich gegen den Faschismus erhoben. Die österreichische ArbeiterInnenbewegung wurde gewaltsam zerschlagen, die Sozialdemokratie verboten. Viele ArbeiterInnen verloren dabei ihr Leben. Die SPÖ Wien, die Wiener SPÖ-Bildung, der Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer_innen, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschist_innen, die Sozialistische Jugend Wien und die SPÖ Margareten laden am Mittwoch, den 12. Februar 2020, zum Gedenken an die Opfer der Februarkämpfe 1934.



Februargedenken

Ort: Reumannhof, Margaretengürtel 100­­­­­­−110, 1050 Wien

Zeit: Mittwoch, 12. Februar 2020, 18 Uhr

Programm

Begrüßung:

Ernst Woller, Erster Landtagspräsident, Vorsitzender der Wiener SPÖ-Bildung

RednerInnen:

Dr. Michael Ludwig, Wiener Bürgermeister, Vorsitzender der SPÖ Wie

Mag. Stephan Auer-Stüger, Landtagsabgeordneter und Gemeinderat, Vorsitzender der SPÖ Margareten

Dr. Gerald Netzl, Vorsitzender des Bundes Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen Wien

Fiona Herzog, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien

Musikalische Begleitung: Gruppe Morgenrot

