ORF SPORT + mit den Highlights von den Special Olympics Nationalen Winterspielen

Am 12. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 12. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Handball-EM-Spiel Österreich – Spanien um 19.00 Uhr, von den Special Olympics Nationalen Winterspielen um 20.15 Uhr, vom Abfahrtstraining der Herren in Saalbach-Hinterglemm um 20.45 Uhr, vom UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel LASK – Puntigamer Sturm Graz um 21.05 Uhr und vom Handball-EM-Spiel Österreich – Deutschland um 22.45 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Es war ein lauter und deutlicher Herzschlag, der sich mit den Special Olympics Winterspielen 2020 ausbreitete. 900 Sportlerinnen und Sportler haben sich in Villach, Feistritz an der Gail und Hohenthurn gemessen, mehr als 700 Medaillen wurden vergeben und nicht zuletzt rund 600 Volunteers trugen dazu bei, dass die Winterspiele in Villach zu einem unvergesslichen emotionalen Erlebnis für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden.

Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 11. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

