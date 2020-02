ORF III am Mittwoch: Dokupremiere „Winter im Montafon“

Außerdem: „Südtirol – Berge und Traditionen“, „treffpunkt medizin“ über Hypnose und „Die Kraft des Humors“ in „MERYNS sprechzimmer“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information führt am Mittwoch, dem 12. Februar 2020, in einer „Heimat Österreich“-Neuproduktion nach Vorarlberg, in den „Winter im Montafon“ (20.15 Uhr). Das Montafon zählt zu den kargsten alpinen Landschaften Österreichs. Nicht nur die über 3.000 Meter hohe Silvretta, sondern auch die Orte im Tal, die ebenfalls teilweise deutlich über 1.000 Meter Seehöhe liegen, fordern die Menschen gerade im Winter heraus. Besonders die Lawinen machen der Montafoner Bevölkerung seit jeher zu schaffen. Die Doku von Martin Vogg zeigt, mit welchen traditionellen Methoden die Menschen hier den Gefahren des Winters trotzen.

Anschließend begibt sich „Land der Berge“ in die norditalienischen Dolomiten und präsentiert Hans Jöchlers Dokumentation „Südtirol – Berge und Traditionen“ (21.05 Uhr). Der Film erzählt von den noch unberührten Paradiesen des Alto Adige, das mit seinen Dolomiten ein überaus beliebtes Urlaubsziel ist. Spektakuläre Kletterrouten am Sellastock, atemberaubende Panoramabilder vom Schlern und dem Rosengarten sind ebenso zu sehen wie eindrucksvolle Aufnahmen von Steinadlern, Murmeltieren und Wanderfalken. Zudem beleuchtet die Doku die Bräuche und Traditionen der Region und stattet einem historischen Bauernmarkt in der Altstadt Bozens einen Besuch ab.

Wissenschaftlich geht es um 21.55 Uhr mit „treffpunkt medizin“ weiter. Im Fokus stehen dabei „Die wunderbaren Kräfte der Hypnose“. Gerade bei der Narkose und Schmerzbehandlung gewinnt Hypnose verstärkt Anerkennung. Die medizinische Hypnose scheint nicht nur sehr wirksam gegen Schmerzen oder Allergien, ihr therapeutisches Heilfeld wird auch bei Süchten wie Nikotinabhängigkeit oder psychischen Belastungsstörungen erfolgreich eingesetzt.

Zum Abschluss des Abends befasst sich „MERYNS sprechzimmer“ mit dem Thema „Lachen ist gesund – Die Kraft des Humors“ (22.45 Uhr). Humor fördert bewiesenermaßen die Heilung – daher werden „Klinik-Clowns“ unterstützend zur Behandlung schwerkranker Kinder eingesetzt. Was das rezeptfreie Wundermittel Humor im Berufs- und Privatleben alles bewirken kann, darüber diskutiert Internist Siegfried Meryn in einer Expertenrunde.

