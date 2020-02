Top-Performance DONAU Smart Garant

Indizes verdoppelten den Gewinn

Wien (OTS) - Der DONAU Smart Garant, eine klassisch-indexgebundene Lebensversicherung, hat ein ausgezeichnetes Indexjahr hinter sich. Der Smart Aktien Index hat im abgelaufenen Indexjahr eine Performance von Plus 5,11 Prozent erzielt. Der Smart Multi Asset Index weist eine Performance von Plus 6,34 Prozent auf.

Der Smart Garant hat damit erneut unter Beweis gestellt, dass beides möglich ist:

hohe Sicherheit und

hohe Ertragschancen.

Rund 7.000 Kunden haben sich bereits für den DONAU Smart Garant entschieden und profitieren von den Wertzuwächsen. Kunden, die ihre klassischen Gewinnanteile in der Höhe von 2,5 Prozent aus dem Jahr 2018 eingesetzt haben, konnten diese im Jahr 2019 bei beiden Indizes mehr als verdoppeln.*

„Der DONAU Smart Garant verbindet Ertragschancen mit Sicherheit“, erklärt Kurt Grabler, Leiter der Lebensversicherung. “In schlechten Zeiten nichts verlieren und in guten Zeiten an der Indexentwicklung partizipieren. So funktioniert unser Smart Garant.“

DONAU Smart Garant – sicher und ertragreich

Grund für die Beliebtheit ist, neben der Garantie auf die einbezahlte Prämie abzüglich Versicherungssteuer, der intelligente Aufbau: Beim Smart Garant können Kunden am Erfolg eines Index teilnehmen; für die Teilnahme daran werden die jährlichen Gewinnanteile aus der klassischen Veranlagung eingesetzt. Dadurch werden die Ertragschancen auf das gesamte Guthaben im DONAU Deckungsstock deutlich erhöht, ohne die Sicherheit zu gefährden. Denn das angesparte Guthaben inklusive der erwirtschafteten Gewinne befindet sich jederzeit im DONAU Deckungsstock und ist so vor negativen Kursverläufen geschützt („Lock-in“).

Das heißt: Ist die maßgebliche Indexrendite positiv, werden die Gewinne dem DONAU Deckungsstock zugeführt und damit abgesichert. Eine negative Indexentwicklung im laufenden Jahr hat hingegen keine Auswirkungen auf das Sparguthaben im Deckungsstock, denn ein negatives Ergebnis führt lediglich zum Verlust der Indexpartizipation dieses Indexjahres. In punkto Sicherheit kommt der Smart Garant deshalb der klassischen Lebensversicherung sehr nahe.

Es stehen zwei Indizes zur Wahl:

der Smart Aktien Index: er basiert auf dem Euro Stoxx 50, welcher die 50 führenden Unternehmen des Euroraums beinhaltet (www.smartaktienindex.at).

der Smart Multi Asset-Index : er ermöglicht das Partizipieren an der Entwicklung der Anlageklassen Aktien, Immobilien, Gold und Anleihen (www.smartmultiassetindex.at).

Der DONAU Smart Garant kann durch monatliche Einzahlungen ab 70 Euro oder durch einen Einmalerlag ab 5.000 Euro bespart werden. Bei laufender Prämienzahlung beträgt die Mindestlaufzeit 20 Jahre, bei einem Einmalerlag 15 Jahre. Für über 50-Jährige gibt es das Vorsorgeprodukt bereits ab zehn Jahren Laufzeit. Die Auszahlung ist als Kapital oder Rente KESt-, ESt- und Spekulationssteuerfrei. Erhöhungen, Zuzahlungen bzw. Entnahmen sind unter Neuberechnung der Garantie ebenfalls möglich.

Zweck dieser Mitteilung ist eine kurze und geraffte Information über unsere Produkte. Sie ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Die Mitteilung wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindlichen Informationen verweisen wir auf die vollständigen Offertunterlagen, das Basisinformationsblatt, die Polizzen und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

Die Basisinformationsblätter zu diesem Produkt sind bei Ihrem DONAU-Berater schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich. Die jeweils aktuellste Fassung finden Sie auch auf unserer Website www.donauversicherung.at/basisinformationsblaetter.

*) Da die in künftigen Jahren erzielbaren Überschüsse nicht vorausgesehen werden können, beruhen Zahlenangaben über die zu erwartende Gewinnbeteiligung auf Schätzungen, denen die gegenwärtigen Verhältnisse zugrunde gelegt sind. Solche Angaben sind daher unverbindlich. Die tatsächlich zur Auszahlung gelangende Gewinnbeteiligung bzw. der zukünftige Prämienbonus hängt allein von den während der Laufzeit des Vertrages erzielten Überschüssen ab.

